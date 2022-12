Aleem Dar Pakistan vs England: 'संन्यास ले लो...' इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार की फजीहत, यूजर्स ने किया जमकर ट्रोल

Aleem Dar Pakistan vs England: पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले मैच में इंग्लिश टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 74 रनों से हराया था. अब दूसरा टेस्ट मुल्तान में खेला जा रहा है. इसी मैच से डेब्यू करने वाले पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमद ने शानदार 7 विकेट लेकर इंग्लैंड टीम को ध्वस्त कर दिया.

मगर इसी बीच पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार अपने फैसलों के चक्कर में काफी ट्रोल हो गए. अलीम डार अनुभवी अंपायर हैं. उनके फैसलों को चुनौती देने से पहले खिलाड़ियों को भी कई बार सोचना पड़ता है. मगर इस बार मामला कुछ उलटा ही पड़ गया.

एक ही सेशन में अलीम के तीन फैसले बदले

अलीम डार ने मुल्तान टेस्ट मैच के एक ही सेशन में तीन बार ऐसे फैसले दिए, जिन्हें DRS के बाद बदलना पड़ गया. इसके बाद अलीम डार सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए. यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और संन्यास लेने तक की सलाह दे डाली. अलीम डार के साथ यह वाकया टेस्ट मैच के पहले दिन (9 दिसंबर) हुआ, जब तीन बार उनके फैसले को बदल दिया गया. इससे अलीम डार भी काफी निराश नजर आए.

पहला मामला तो इंग्लैंड की पारी के 19वें ओवर में ही हुआ था. लेग स्पिनर अबरार अहमद की बॉल पर बेन डकेट ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहा, लेकिन चूक गए. बैट जमीन से टकराया था और बॉल विकेटकीपर के हाथों में थी. अलीम डार ने आउट करार दिया, लेकिन रीव्यू में देखा कि बैट और बॉल का संपर्क ही नहीं हुआ था. तब बल्लेबाज को नॉटआउट करार दिया गया.

अलीम के तीनों गलत फैसले अबरार के ओवर में आए

इसके बाद अबरार के इसी ओवर की आखिरी बॉल बेन डकेट के पैड पर लगी. अपील करने पर अलीम डार ने आउट नहीं दिया. तब पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने DRS लिया, जिसमें बेन डकेट को आउट करार दिया. दोनों फैसले अलीम डार के खिलाफ आए, जिससे वह काफी निराश नजर आए.

पहले सेशन में ही कुछ ओवर बाद एक बार फिर अबरार के ही ओवर में अलीम डार के फैसले को बदला गया. स्ट्राइक पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट थे. अबरार ने रूट के खिलाफ LBW आउट की अपील की, लेकिन अलीम डार ने आउट नहीं दिया. फिर बाबर ने डीआरएस लिया और फैसला अबरार के हक में आया. रूट आउट हुए और एक बार फिर अलीम डार निराश नजर आए.

