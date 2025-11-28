भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. इस हार ने भारतीय टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया. मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में भारत अब तक चार टेस्ट गंवा चुका है और वो अंकतालिका में पांचवें स्थान पर खिसक चुका है.

और पढ़ें

भारत मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में अब अपना अगला टेस्ट मैच अगस्त 2026 में खेलेगा. भारतीय टीम के पास मौजूदा चक्र में कुल 9 टेस्ट मैच शेष हैं. फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को इन 9 में से कम से कम 7 मैच जीतने होंगे. भारतीय टीम अगस्त में श्रीलंकाई धरती पर दो 2 टेस्ट मैच खेलेगी. फिर अक्टूबर-नवंबर में उसे न्यूजीलैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ इतने ही मुकाबले खेलने हैं. साल 2027 में जनवरी-फरवरी के दौरान भारतीय टीम अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेलेगी, जो मौजूदा चक्र में टीम इंडिया की आखिरी सीरीज रहने वाली है.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 के फाइनल में पहुंचना भारत के लिए सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि काफी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है. भारत को मौजूदा चक्र में जिन टीमों से भिड़ना है, उनके खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा. श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने लगातार चार टेस्ट सीरीज जीती है, लेकिन अपने घर में श्रीलंकाई टीम हमेशा फाइट देती है.

Advertisement

WTC 2025-27 की ताजा अंकतालिका

श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 46 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसने केवल 7 मुकाबलों में जीत हासिल की. जबकि 22 मुकाबलों में टीम इंडिया विजेता रही. बड़ी बात यह है कि श्रीलंका ने ये सातों मुकाबले में अपने घर पर जीते. श्रीलंका में भले भारत ने कुछ सीरीज जीती हों, लेकिन हालिया फॉर्म और मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन इस बार उतना भरोसा नहीं जगाते.

न्यूजीलैंड के खिलाफ डरावने आंकड़े, AUS भी कम नहीं

न्यूजीलैंड में तो भारत का टेस्ट रिकॉर्ड बिल्कुल सही नहीं है. भारतीय टीम ने आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर कोई टेस्ट सीरीज 2009 में जीती थी. इसके बाद से टीम इंडिया लगातार संघर्ष करती रही है. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसने 5 में जीत हासिल की. 10 मुकाबले कीवी टीम ने जीते और 10 मैच ड्रॉ पर छूटे.

भारत की अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कड़ी परीक्षा होगी. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भारतीय टीम का डब्ल्यूटीसी 2025-27 में भविष्य तय करेगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में 2004 के बाद से टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. लकिन पिछली दो सीरीज जो कंगारू टीम ने यहां खेली, उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली थी.

Advertisement

भारत ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली दो सीरीज 2-1 के अंतर से जीती थी. भारतीय टीम अब घर में जैसा प्रदर्शन कर रही है, उसके चलते ये सीरीज भी आसान नहीं रहेगी. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से भारत में आकर टेस्ट सीरीज जीती, उसे देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी से इस सीरीज का इंतजार कर रही होगी.

देखा जाए तो भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में 54 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 23 में जीत हासिल की. 14 मैचों में भारतीय टीम को हार भी झेलनी पड़ी. साथ ही 16 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे और एक मैच टाई रहा. घर में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारत का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन पूरी तरह दबदबा बनाने में भारतीय टीम नाकामयाब रही है.

---- समाप्त ----