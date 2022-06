Team India warm-up Match: वॉर्मअप मैच में भारत की पकड़ मजबूत, दूसरी पारी में रोहित की जगह इस ओपनर ने की शुरुआत

भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां 23 जून से इंग्लिश क्लब लिसेस्टरशायर के खिलाफ वॉर्मअप मैच खेला जा रहा है. मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी. इसके बाद मैच में दूसरे दिन तक अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 80 रन बनाए. हनुमा विहारी (9) और श्रीकर भरत (31) नाबाद हैं.

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली पारी में 8 विकेट पर 246 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. इसके बाद लिसेस्टरशायर टीम को 244 रनों पर ही समेट दिया. इस तरह टीम इंडिया ने पहली पारी में दो रनों की बढ़त हासिल की थी.

श्रीकर भरत ने रोहित की जगह ओपनिंग

टीम इंडिया अब दूसरी पारी में बैटिंग के लिए मैदान में उतरी है. इस दौरान कप्तान रोहित ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने अपनी जगह विकेटकीपर बैटर श्रीकर भरत को ओपनिंग भेजा. भरत ने शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत की. दोनों ओपनर ने शानदार शुरुआत दी और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट गंवाए 13 ओवर में 62 रन बना दिए.

