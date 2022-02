T-20 Number 1 Team India: 6 साल बाद T-20 में नंबर-1 बनी टीम इंडिया, जो विराट कोहली ना कर सके वो रोहित शर्मा ने किया

T-20 Number 1 Team India: वेस्टइंडीज़ को टी-20 सीरीज़ में 3-0 से मात देने के बाद टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 बन गई है. ये करीब 6 साल के बाद हुआ है, जब टीम इंडिया को टी-20 में नंबर एक का स्थान हासिल हुआ है. इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया साल 2016 में आखिरी बार ये मुकाम हासिल कर पाई थी.

सीरीज़ शुरू होने से पहले टीम इंडिया की 268 रेटिंग्स थी और वह इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर थी. लेकिन सीरीज़ में 3-0 से जीत के बाद भारत के 269 रेटिंग्स हो गए हैं, इंग्लैंड के भी इतने ही रेटिंग्स हैं लेकिन टीम इंडिया प्वाइंट्स के हिसाब से नंबर-एक बन गई है.

