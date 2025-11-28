वैभव सूर्यवंशी अब इस टूर्नामेंट में मचाएंगे धमाल, भारतीय टीम का हुआ ऐलान, आयुष म्हात्रे संभालेंगे कप्तानी

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 28 नवंबर (शुक्रवार) को कर दिया गया. जूनियर क्रिकेट समिति ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है. टीम की कप्तानी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे संभालेंगे. जबकि विहान मल्होत्रा को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय टीम का पार्ट हैं, जो बल्ले से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. 12 दिसंबर से दुबई में ये टूर्नामेंट आयोजित होना है. भारतीय टीम को ग्रुप-ए में पाकिस्तान और अन्य दो क्वालिफायर टीम्स के साथ रखा गया है. जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के अलावा एक क्वालिफायर टीम है.

🚨 NEWS 🚨



India’s U19 Squad for ACC Men’s U19 Asia Cup announced.



The Junior Cricket Committee has picked the India U19 squad for the upcoming ACC Men’s U19 Asia Cup to take place in Dubai from 12th December.



Details 🔽 https://t.co/NQS4ihS8hn — BCCI (@BCCI) November 28, 2025

इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 12 दिसंबर को क्वालिफायर-1 टीम से होगा. फिर 14 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी, जिसपर सबकी निगाहें हैं. वहीं 16 दिसंबर को भारतीय टीम ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला क्वालिफायर-3 टीम से खेलेगी.

एशिया कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस के अधीन), उधव मोहन और एरॉन जॉर्ज.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत.

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप्स

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 3

ग्रुप बी: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, क्वालिफायर 2

भारत के ग्रुप मुकाबले

12 दिसंबर- बनाम क्वालिफायर 1, आईसीसी एकेडमी, दुबई

14 दिसंबर- बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई

16 दिसंबर- बनाम क्वालिफायर 3, द सेवन्स, दुबई

अंडर-19 एशिया कप में नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

19 दिसंबर- पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी

19 दिसंबर- दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई

21 दिसंबर- फाइनल

