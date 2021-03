टीम इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड, घर में लगातार 13वीं सीरीज फतह

भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे और आखिरी मैच में पारी और 25 रनों से हराने के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. चार मैचों की सीरीज में भारत ने 3-1 से जीत दर्ज की. भारत की घर पर यह लगातार 13वीं टेस्ट सीरीज जीत है. इंग्लैंड के हाथों 2012 में घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद से भारत ने अपने घर पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है.

2019 में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर भारत ने घर पर लगातार 12वीं टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा किया था. भारत ने इंदौर टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 130 रनों से मात दी थी. इसके बाद कोलकाता टेस्ट में भी भारत ने बांग्लादेश को पारी और 46 रनों से धूल चटाकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज जीत ली थी.

भारत के बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, जिसने घरेलू धरती पर दो बार लगातार 10-10 टेस्ट सीरीज जीती थी.

घरेलू धरती पर लगातार टेस्ट सीरीज जीत

भारत- लगातार 12 सीरीज जीत, फरवरी 2013 से अब तक जारी

ऑस्ट्रेलिया- लगातार 10 सीरीज जीत, नवंबर 1994 से नवंबर 2000

ऑस्ट्रेलिया- लगातार 10 सीरीज जीत, जुलाई 2004 से नवंबर 2008

वेस्टइंडीज- लगातार 8 सीरीज जीत, मार्च 1976 से फरवरी 1996

इंग्लैंड- लगातार 7 सीरीज जीत, मई 2009 से मई 2012

साउथ अफ्रीका- लगातार 7 सीरीज जीत, मार्च 1998 से नवंबर 2001

टीम इंडिया ने अपने घर पर 2012 की इंग्लैंड सीरीज के बाद से अब तक 37 टेस्ट मैच खेले हैं. इनमें से 30 टेस्ट मैच भारत ने जीते हैं और 2 टेस्ट में उसे हार मिली है. साथ ही, 5 टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में लगातार 10 टेस्ट सारीज जीत में 27 टेस्ट मैचों में से 20 मैच जीते और जबकि 2 में उसे हार मिली थी.

