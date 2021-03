सिराज के बोल्ड होते ही अकेले पवेलियन चल दिए वॉशिंगटन, देखें वीडियो

टीम इंडिया के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर‌ अपना पहला टेस्ट शतक बनाने से चूक गए. इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन सुंदर ने नाबाद 96 रन बनाए. बेन स्टोक्स ने मोहम्मद सिराज को आउट कर भारत की पहली पारी समेट दी. भले ही सुंदर शतक से चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी किसी शतक से कम नहीं है. सुंदर की इस शानदार पारी में 10 चौके के अलावा एक छक्का भी शामिल रहा.

21 साल के वॉशिंगटन सुंदर का चार मैचों में यह तीसरा अर्धशतक है.‌ सुंदर ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. ब्रिस्बेन के अपने डेब्यू टेस्ट में सुंदर ने गेंद और बल्ले से यादगार प्रदर्शन किया था. उस टेस्ट में सुंदर ने कुल चार विकेट झटके थे. साथ ही सुंदर ने पहली पारी में 62 रनों का अहम योगदान दिया था. सुंदर और शार्दुल ठाकुर की 123 रनों की साझेदारी अब भी लोगों के जेहन में है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में भी सुंदर ने नाबाद 85 रन बनाए थे.

You can see the pain on #WashingtonSundar face!😔



Not century bt not less than Century!#INDvsENG pic.twitter.com/6Eiu15pkNV