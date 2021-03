बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले...शर्मनाक हार के साथ इंग्लैंड ने गंवाई टेस्ट सीरीज

भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे और आखिरी मैच में पारी और 25 रनों से हरा दिया है. इंग्लैंड की दूसरी पारी महज 135 रन पर सिमट गई. उसने पहली पारी में 205 रन बनाए थे. वहीं, भारत ने पहली पारी में 365 रन बनाए. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है. 18 जून से होने वाले फाइनल मुकाबले में उसकी भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी.

रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की फिरकी के आगे इंग्लैंड की एक न चली. चौथे टेस्ट के तीसरे दिन ही दोनों ने इंग्लैंड की दूसरी पारी को समेट दिया. अक्षर पटेल और अश्विन ने 5-5 विकेट लिए. इंग्लैंड को पारी की हार टालने के लिए 160 रन बनाने थे लेकिन उसकी दूसरी पारी 135 रन पर सिमट गई.

भारत ने पहली पारी में 365 रन बनाकर 160 रन की बढ़त ली थी. दूसरी पारी में इंग्लैंड के लॉरिंस (50) और कप्तान जो रूट (30) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका. सिबली (तीन) , जैक क्राउली (5) और जॉनी बेयरस्टॉ (0) पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी फेल रहे.

A moment to cherish for #TeamIndia 🇮🇳🇮🇳



ICC World Test Championship Final - Here we come 😎💪🏻@Paytm #INDvENG pic.twitter.com/BzRL9l1iMH