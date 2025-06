ENG vs IND Test series 2025 Playing 11: टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के ख‍िलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 को लेकर बड़े और महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. गंभीर ने यह संकेत 5 जून को टीम इंड‍िया के इंग्लैंड रवाना होने से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए. जहां उनके साथ टीम इंड‍िया के नवन‍ियुक्त टेस्ट कप्तान शुभमन ग‍िल भी मौजूद थे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर का पुरजोर समर्थन किया.

गंभीर ने मुंबई में टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की मौजूदगी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- जब कोई ढेर सारे रन बनाता है, तो हम उसे 1-2 टेस्ट से नहीं आंकते, अगर किसी ने ढेर सारे रन बनाए हैं, तो हमें उसे मौके देने होंगे. करुण नायर का अनुभव और फॉर्म इंग्लैंड में काम आएगा. भारत को पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स (हेड‍िंग्ले) में खेलना है.

💬💬 It's great for the future of Domestic cricket #TeamIndia Head Coach Gautam Gambhir on Karun Nair's comeback into the Test team 👏👏#ENGvIND | @GautamGambhir | @karun126 pic.twitter.com/z1xCj8Q9qn