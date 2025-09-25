Arundhati Reddy: वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की बढ़ी टेंशन... ये स्टार गेंदबाज हुई चोटिल, व्हीलचेयर पर ले जाया गया

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत और श्रीलंका में खेला जाना है. इस वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 सितंबर को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को निर्धारित है. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी. भारतीय महिला टीम ने अब तक एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन इस बार वो भी खिताब की दावेदारों में शामिल है.
इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. 25 सितंबर (गुरुवार) को इंग्लैंड के खिलाफ वॉर्म अप मैच में तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी चोटिल हो गईं और उन्हें व्हीलचेयर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. अरुंधति ने गेंदबाजी के दौरान अपनी फॉलो-थ्रू में इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीदर नाइट का शॉट रोकने की कोशिश की. इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वो अपने बाएं पैर पर अजीब तरीके से गिर पड़ीं.
बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंट ऑफ एक्सीलेंस (COE) ग्राउंड में आयोजित इस मुकाबले में अरुंधति रेड्डी ने इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स को आउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई थी. अब अरुंधति को बीच में ही मुकाबला छोड़कर मैदान से जाना पड़ा.
जेमिमा रोड्रिग्स ने पूरा किया वो ओवर...
अरुंधति रेड्डी की चोट काफी गंभीर थी और फिजियो को तुरंत मैदान पर बुलाना पड़ा. अरुंधति रेड्डी खुद से चलकर मैदान से बाहर जाने की स्थिति में नहीं थीं. उन्हें व्हीलचेयर के सहारे मैदान से बाहर ले जाया गया. इंजरी के चलते अरुंधति रेड्डी अपने पांचवें ओवर की आखिरी दो गेंद नहीं डाल सकीं. जेमिमा रोड्रिग्स ने वो ओवर कम्पलीट किया.
फिलहाल अरुंधति रेड्डी की चोट की गंभीरता को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट उनकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. इसके बाद ही अरुंधति रेड्डी के महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में खेलने पर फैसला हो पाएगा. अरुंधति रेड्डी की चोट ने भारतीय टीम की तैयारियों को झटका दिया है क्योंकि वह पेस बॉलिंग अटैक का अहम हिस्सा थीं.
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत का मौजूदा स्क्वॉड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, नल्लापुरेड्डी चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़.
रिजर्व: तेजल हसबनीस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मणि, सयाली सतघरे.