टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, मैदान पर वापसी को तैयार ये धांसू ऑलराउंडर, सामने आया फिटनेस अपडेट

भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में व्यस्त है. इसके बाद भारतीय टीम को मेजबान देश के खिलाफ 5 टी20 मुकाबले भी खेलने हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे और टी20 दोनों टीम में जगह मिली है. हार्दिक पंड्या के इंजर्ड होने के चलते नीतीश को ये मौका मिला. नीतीश ने पर्थ में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया था, जहां उनको डेब्यू कैप टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के हाथों मिली.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच ही भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है. हार्दिक पंड्या इंजरी से उबरने की कगार पर हैं. पूरी उम्मीद है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे. हार्दिक को एशिया कप 2025 में खिताबी मुकाबले से पहले पहले बाएं पैर की जांघ में चोट लगी थी, जिसके चलते वो फाइनल का हिस्सा नहीं बन पाए थे. इंजरी के चलते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे को पूरी तरह मिस किया है.

भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम अनाउसमेंट के दौरान कहा था, 'हार्दिक पंड्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए फिट नहीं होंगे. हमें और स्पष्ट जानकारी तब मिलेगी जब वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैब शुरू करेंगे.'

चार हफ्ते तक ट्रेनिंग करेंगे हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या ने 14 अक्टूबर को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे, जहां वो रिहैब के दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि हार्दिक दीवाली के चलते मुंबई आ गए थे, लेकिन अब वो फिर से ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं. उन्हें लगभग चार सप्ताह तक सीओई में ट्रेनिंग करनी है, ताकि वह पूरी तरह फिट होकर साउथ अफ्रीका सीरीज से कमबैक कर सकें.

Advertisement

अच्छी बात यह है कि हार्दिक पंड्या को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी हर गतिविधि पर नज़र रख रही है क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो अहम खिलाड़ी हैं. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई हार्दिक की फिटनेस पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है.

भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक का मानना है कि हार्दिक पंड्या की कमी खल रही है. कोटक ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हार्दिक जैसे खिलाड़ी का नहीं होना हमेशा एक बड़ी क्षति होती है. लेकिन सकारात्मक पहलू देखें, तो नीतीश रेड्डी को गेम टाइम मिल रहा है और हम उन्हें निखारने की कोशिश कर रहे हैं.

सितांशु कोटक ने आगे कहा, 'हर टीम को ऑलराउंडर्स की जरूरत होती है और हम उन्हें उस भूमिका में ढालने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में ये एक अच्छी तैयारी है. फिर भी, हार्दिक जैसे खिलाड़ी को कोई भी टीम मिस करेगी.' भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी. उसके बाद 9 दिसंबर से पांच टी20 मुकाबले खेले जाएंगे.

---- समाप्त ----