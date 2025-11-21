WPL 2026 की ऑक्शन लिस्ट जारी- 277 खिलाड़ी दावेदार, 73 स्लॉट के लिए महामुकाबला

महिला प्रीमियर लीग (TATA WPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों की ऑक्शन लिस्ट जारी कर दी गई. इस बार कुल 277 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगी, जबकि टीमों के पास भरने के लिए केवल 73 स्लॉट उपलब्ध हैं. ऑक्शन का आयोजन 27 नवंबर को दिल्ली में किया जाएगा.

जारी आंकड़ों के मुताबिक, 194 भारतीय खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगी. इनमें 52 कैप्ड और 142 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. दूसरी ओर 66 विदेशी कैप्ड और 17 विदेशी अनकैप्ड खिलाड़ियों ने भी अपना नाम दर्ज कराया है. भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुल 50 स्लॉट, जबकि विदेशी खिलाड़ियों के लिए 23 स्लॉट निर्धारित हैं.

बेस प्राइस में तीखी होड़

नीलामी के लिए बेस प्राइस ब्रैकेट भी इस बार खास चर्चा में है.

₹50 लाख की ऊपरी श्रेणी में 19 खिलाड़ी

₹40 लाख ब्रैकेट में 11 खिलाड़ी

₹30 लाख श्रेणी में 88 खिलाड़ी शामिल हैं.

मार्की सेट से होगी शुरुआत

नीलामी की शुरुआत शाम 3:30 बजे होगी और पहला सेट मार्की खिलाड़ियों का होगा. इस सेट में आठ दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं-

दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, सोफी डिवाइन, सोफी एक्लेस्टोन, एलिसा हीली, अमेलिया केर, मेग लैनिंग और लॉरा वोल्वार्ट.

टीमें इस बार अपनी स्क्वॉड में अनुभव और युवा प्रतिभा के बीच संतुलन खोजने की रणनीति पर काम कर रही हैं. WPL 2026 की नीलामी को लेकर फ्रेंचाइजियों और प्रशंसकों दोनों में उत्साह चरम पर है.

