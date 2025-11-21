scorecardresearch
 

Feedback

WPL 2026 की ऑक्शन लिस्ट जारी- 277 खिलाड़ी दावेदार, 73 स्लॉट के लिए महामुकाबला

WPL 2026 की प्लेयर ऑक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 277 खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें 194 भारतीय और 83 विदेशी खिलाड़ी हैं, जबकि नीलामी में कुल 73 स्लॉट भरे जाने हैं. सबसे ऊंचे ₹50 लाख बेस प्राइस ब्रैकेट में 19 खिलाड़ियों ने नाम भेजा है.

Advertisement
X
WPL 2026 auction
WPL 2026 auction

महिला प्रीमियर लीग (TATA WPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों की ऑक्शन लिस्ट जारी कर दी गई. इस बार कुल 277 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगी, जबकि टीमों के पास भरने के लिए केवल 73 स्लॉट उपलब्ध हैं. ऑक्शन का आयोजन 27 नवंबर को दिल्ली में किया जाएगा.

जारी आंकड़ों के मुताबिक, 194 भारतीय खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगी. इनमें 52 कैप्ड और 142 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. दूसरी ओर 66 विदेशी कैप्ड और 17 विदेशी अनकैप्ड खिलाड़ियों ने भी अपना नाम दर्ज कराया है. भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुल 50 स्लॉट, जबकि विदेशी खिलाड़ियों के लिए 23 स्लॉट निर्धारित हैं.

बेस प्राइस में तीखी होड़

सम्बंधित ख़बरें

WPL 2026
WPL में भी खुली इन महिला क्रिकेटर्स की किस्मत, कौन हुआ र‍िटेन... ये 4 स्टार प्लेयर र‍िलीज 
Mumbai Indians In WPL (Photo- BCCI)
मुंबई इंडियंस फिर बनी WPL चैम्पियन, दिल्ली का सपना टूटा, तीसरी बार फाइनल में मिली हार 
Meg Lanning, Harmanpreet Kaur
WPL का फाइनल आज, मुंबई-द‍िल्ली की होगी भ‍िड़ंत, कैसे और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग?  
Smriti Mandhana
'मंधाना को बैन...', WPL में RCB की हार की हैट्र‍िक पर फैन्स ने लिए मजे, मीम्स VIRAL  
Amanjot Kaur embraces G Kamalini after Mumbai Indians sealed a thriller in WPL 2025
WPL में MI ने RCB को पटककर बनाया रनचेज का इत‍िहास, आखिरी ओवर में न‍िकला नतीजा 

नीलामी के लिए बेस प्राइस ब्रैकेट भी इस बार खास चर्चा में है.

₹50 लाख की ऊपरी श्रेणी में 19 खिलाड़ी

₹40 लाख ब्रैकेट में 11 खिलाड़ी

₹30 लाख श्रेणी में 88 खिलाड़ी शामिल हैं.

मार्की सेट से होगी शुरुआत

नीलामी की शुरुआत शाम 3:30 बजे होगी और पहला सेट मार्की खिलाड़ियों का होगा. इस सेट में आठ दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं- 
दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, सोफी डिवाइन, सोफी एक्लेस्टोन, एलिसा हीली, अमेलिया केर, मेग लैनिंग और लॉरा वोल्वार्ट.

Advertisement

टीमें इस बार अपनी स्क्वॉड में अनुभव और युवा प्रतिभा के बीच संतुलन खोजने की रणनीति पर काम कर रही हैं. WPL 2026 की नीलामी को लेकर फ्रेंचाइजियों और प्रशंसकों दोनों में उत्साह चरम पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement