एशिया कप-2025 फाइनल में भारत से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद का गुस्सा फूट पड़ा.पाकिस्तानी टीवी चैनल पर लाइव शो में तनवीर ने खिलाड़ियों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि टीम फाइनल खेलने की हकदार ही नहीं थी.

तनवीर ने कहा, 'फाइनल जीत लिया उन्होंने (भारत ने). आप लोग हमेशा राइवलरी की बातें करते रहते हो... लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि ताकत किसके पास है. उन्होंने हमें बता दिया कि वो ही सबकुछ हैं और आप सिर्फ हारने के काबिल हो.'

तनवीर का पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जमकर गुस्सा निकाल. .उन्होंने बोला- चले जाओ... उसने बताया हम हैं सबकुछ. आपकी बैटिंग जीरो- थर्ड क्लास, थकी हुई बैटिंग. पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद का बचाव करता रहा. कप्तान और हेड कोच कहता रहा- हमारे खिलाड़ी सारे वर्ल्ड क्लास... क्या हुआ आज?'

पूर्व क्रिकेटर ने पाकिस्तान की नाकामी पर और भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, 'मैं थैंक्यू करता हूं बांग्लादेश टीम का, जिन्होंने इतना गंदा क्रिकेट खेला और हमें फाइनल तक पहुंचाया. श्रीलंका का भी शुक्रिया, जिनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान यहां तक पहुंचा. श्रीलंका डिजर्व करती थी सेकेंड टीम.'

सोशल मीडिया पर बयान वायरल

46 साल के तनवीर अहमद का यह बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. क्रिकेट फैन्स उनकी बेबाकी की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इस तरह की बातें खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ती है. तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने 2010-2013 के दौरान पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट मैच खेले और 17 विकेट चटकाए.

तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप पर कब्जा किया .टूर्नामेंट में अपराजेय रही टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक भी लगाई .

---- समाप्त ----