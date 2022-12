West Indies vs Australia: टेस्ट में डेब्यू के साथ बेटे तेजनारायण ने पिता शिवनारायण चंद्रपॉल को पीछे छोड़ा, जड़ दिया करारा छक्का

West Indies vs Australia: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रही है. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में बुधवार (30 नवंबर) से खेला जा रहा है. इसी मैच के साथ वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज शिवनारायण चंद्रपॉल (Shivnarine Chanderpaul) के बेटे तेजनारायण (Tagenarine Chanderpaul) ने डेब्यू किया और शानदार बल्लेबाजी की.

अपने डेब्यू टेस्ट में ही तेजनारायण ने अपने दिग्गज पिता को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने यह उपलब्धि छक्कों के मामले में हासिल की है. दरअसल, तेजनारायण ने अपने डेब्यू टेस्ट की अपनी पहली पारी में ही 42वीं बॉल पर करियर का पहला छक्का जमाया.

शिवनारायण ने 28वीं पारी में लगाया था पहला छक्का

जबकि शिवनारायण की बात करें तो वह इस मामले में अपने बेटे से काफी पीछे छूट गए हैं. उन्होंने टेस्ट करियर का अपना पहला छक्का अपने 18वें मैच और 28वीं पारी में लगाया था. शिवनारायण ने यह छक्का मार्च 1997 में भारत के खिलाफ अनिल कुंबले की बॉल पर जमाया था.

जबकि शिवनारायण के बेटे तेजनारायण ने अपने करियर का पहला छक्का डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस के खिलाफ पर्थ में लगाया. मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक तेजनारायण 73 बॉल पर 47 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में एक छक्का और 6 चौके जमाए.

A chip off the 'ol block! 💥



Tagenarine Chanderpaul looking every bit a Test player already! #PlayOfTheDay #AUSvWI | @nrmainsurance pic.twitter.com/lcLmI5yD4M