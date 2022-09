Pakistan T20 World Cup: T20 वर्ल्डकप के लिए पाकिस्तान की नई जर्सी लीक, फैन्स ने उड़ाया जमकर मज़ाक

टी-20 वर्ल्डकप शुरू होने में अब सिर्फ एक ही महीना बचा है, कई टीमों ने अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. जबकि कुछ टीमों ने वर्ल्डकप के लिए अपनी नई जर्सी भी लॉन्च कर दी है, जिसमें टीम इंडिया भी शामिल है. इस बीच पाकिस्तान की भी नई जर्सी सामने आई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं.



सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम समेत अन्य कुछ प्लेयर्स की नई टी-शर्ट में तस्वीर वायरल है. जिसका फैन्स मज़ाक भी उड़ा रहे हैं, हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर नई जर्सी लॉन्च नहीं की है, बल्कि यह लीक हुई तस्वीरें हैं.



सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों पर फैन्स ने रिएक्ट किया कि यह तो तरबूज़े का डिजाइन है और उसी के हिसाब से वर्ल्डकप की जर्सी भी बना दी है. नई ड्रेस पहने हुए बाबर आजम की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

More leaks of what could potentially be Pakistan’s #T20WorldCup kit. pic.twitter.com/qV3SEvnS4G