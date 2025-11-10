scorecardresearch
 

Feedback

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 8 वेन्यू हुए शॉर्टलिस्ट, यहां खेला जा सकता है खिताबी मुकाबला

पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने सभी मुकाबले श्रीलंकाई धऱती पर ही खेलेगी. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भी पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में आयोजित किए गए थे.

Advertisement
X
टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना खिताब बचाने के लिए उतरेगी. (Photo: Getty Images)
टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना खिताब बचाने के लिए उतरेगी. (Photo: Getty Images)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन फरवरी-मार्च के महीने में भारत और श्रीलंका में होना है. इस मेगा टूर्नामेंट के शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है. वैसे इसी हफ्ते पूरा शेड्यूल आने की संभावना है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप कुल 8 वेन्यू पर आयोजित होंगे. भारत में अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम), कोलकाता (ईडन गार्डन्स), मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम), दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम) और चेन्नई (एमए. चिदंबरम स्टेडियम) को वर्ल्ड कप मैचों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. वहीं श्रीलंका में तीन वेन्यू पर मुकाबले होंगे, जिसमें कोलंबो के दो मैदान (आर. प्रेमदासा स्टेडियम, सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब) और कैंडी (पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) शामिल हैं.

अगर श्रीलंका या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, तो उनके सेमीफाइनल मुकाबले कोलंबो में होंगे. अगर पाकिस्तान या श्रीलंका दोनों ही सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते हैं, तो दोनों सेमीफाइनल भारत में आयोजित होंगे. भारत में यदि दो सेमीफाइनल होते हैं, तो एक का आयोजन अहमदाबाद में होगा. जबकि दूसरे की मेजबानी कोलकाता करेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Aakash Chopra की नसीहत: Team India अब करे प्रयोग बंद! 
surya gambhir
'टीम इंडिया को प्रयोग बंद कर देना चाहिए', पूर्व दिग्गज ने गंभीर-सूर्या को सुनाई खरी-खरी 
टी20 सीरीज जीत के बाद Surya का तंज, Naqvi पर कटाक्ष! 
Narendra modi Stadium
अहमदाबाद में होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इन शहरों को भी मेजबानी, बेंगलुरु का नाम गायब 
Kane Williamson
न्यूजीलैंड को झटका, इस दिग्गज का संन्यास, बोले-अब नए खिलाड़ियों का समय 

कहां पर होगा खिताबी मुकाबला?

अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचता है, तो खिताबी मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हो सकता है. पाकिस्तानी टीम यदि फाइनल में नहीं पहुंचती है, तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम फाइनल की मेजबानी कर सकता है. अहमदाबाद ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की भी मेजबानी की थी.

Advertisement

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें भाग लेने जा रही हैं. इन 20 टीम्स को 5-5 के चार ग्रुप्स में बांटा जाएगा. हर ग्रुप से 2 टीमें सुपर-8 में जाएंगी. सुपर-8 के बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल मैच खेले जाएंगे. टी20 वर्ल्ड कप में टेस्ट खेलने वाली सभी 13 टीमें तो भाग लेंगी ही. इसके अलावा कनाडा, नीदरलैंड्स, यूएई, नेपाल, ओमान, नामीबिया और इटली ने भी मेगा टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है. इटली की टीम तो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है. भारत मौजूदा चैम्पियन है, जिसने जून 2024 में साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीता था.

हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैइकिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बीच भी बैठक हुई. यह बैठक आईसीसी की आधिकारिक मीटिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि अलग से और अनौपचारिक रूप से हुई. इस मीटिंग का उद्देश्य एशिया कप ट्रॉफी विवाद को जल्द सुलझाना था. एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने खिताब जीता था, लेकिन उसे अब तक ट्रॉफी हासिल नहीं हुई है. भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से गतिरोध बरकरार है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement