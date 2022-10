T20 World Cup 2022 NED vs UAE: आखिरी ओवर तक चले मैच में नीदरलैंड की रोमांचक जीत, यूएई को हराया

ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप 2022 का आगाज हो चुका है. क्वालिफायर राउंड के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड ने यूएई को तीन विकेट से हरा दिया है. रविवार (16 अक्टूबर) को जिलॉन्ग में आयोजित मैच में यूएई ने नीदरलैंड के सामने 112 रन का लक्ष्य रखा था. जवाब में नीदरलैंड ने 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर टारगेट को हासिल कर लिया.

आखिरी ओवर में बनाने थे 6 रन

नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उसने 14वें ओवर तक में 76 रनों के स्कोर तक अपने छह विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स और टिम प्रिंगल ने 27 रनों की उपयोगी साझेदारी कर नीदरलैंड को जीत के करीब ला दिया. आखिरी ओवर में डच टीम को जीतने के लिए 6 रन बनाने थे जिसे उसने पांचवीं गेंद पर हासिल कर लिया.

An incredible opening day of the #T20WorldCup comes to an end 🔥



Netherlands cross the finish line in yet another thrilling contest!#UAEvNED |📝 https://t.co/sD75sGYNF1 pic.twitter.com/Kh8yIBhSeJ — ICC (@ICC) October 16, 2022

नीदरलैंड की ओर से मैक्स ओडॉड ने सबसे ज्यादा 23 रनों की पारी खेली. वहीं कॉलिन एकरमैन ने 17 और स्कॉट एडवर्ड्स ने नाबाद 16 रनों की पारी खेली. टिम प्रिंगल ने 15 रन बनाए. यूएई की ओर से जुनैद सिद्दीकी ने सबसे ज्यादा तीन खिलाड़ियों को आउट किया.

ऐसी रही थी यूएई की बल्लेबाजी

इस मैच में यूएई ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन उसका रन-रेट काफी धीमा था. एक समय पर उसने 10.2 ओवर में दो विकेट खोकर 59 रनरन बना लिए थे. टीम की धीमी बैटिंग लगातार जारी रही, जब उसने अंत में तेजी से रन बनाने की कोशिश की तो काफी संख्या में विकेट भी गंवाए. पूरे बीस ओवर्स खेलने के बाद यूएई ने आठ विकेट पर 111 रन बनाए.

ओपनर मुहम्मद वसीम ने सबसे ज्यादा 47 बॉल पर 41 रनों की पारी खेली. वहीं वृत्य अरविंद ने 18 और कासिफ दाउद ने 15 रन बनाए. खास बात यह थी कि कासिफ का स्ट्राइक रेट ही 100 से ज्यादा का रहा. नीदरलैंड के लिए बास डी लिडे ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. वहीं फ्रेड क्लासेन ने दो, जबकि टिम प्रिंगल और मेर्व ने एक-एक विकेट चटकाए.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11:

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, लोगान वैन बीक, टॉम कूपर, फ्रेड क्लासेन, बास डी लीडे, पॉल वैन मीकेरेन, रूलोफ वैन डेर मर्व, मैक्स ओडॉड, टिम प्रिंगल, विक्रमजीत सिंह.

संयुक्त अरब अमीरात: सीपी रिजवान (कप्तान), वृत्य अरविंद, चिराग सूरी, मुहम्मद वसीम, बासिल हमीद, जवार फरीद, काशिफ दाउद, कार्तिक मयप्पन, जहूर खान, जुनैद सिद्दीकी, अयान खान.

क्वालिफाइंग मैचों का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

16 अक्टूबर श्रीलंका बनाम नामीबिया, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

16 अक्टूबर यूएई VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

17 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS स्कॉटलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

17 अक्टूबर जिम्बाब्वे VS आयरलैंड, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

18 अक्टूबर नामीबिया VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

18 अक्टूबर श्रीलंका VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

19 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS आयरलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

19 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

20 अक्टूबर नीदरलैंड्स VS श्रीलंका, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

20 अक्टूबर नामीबिया VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

21 अक्टूबर आयरलैंड VS वेस्टइंडीज, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

21 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

श्रीलंकाई टीम हुई उलटफेर का शिकार

इससे पहले टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां श्रीलंकाई टीम को नामीबिया के खिलाफ 55 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए सात विकेट पर 163 का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में एशिया कप की मौजूदा चैम्पियन के बैटर्स फेल साबित हुए और 108 के स्कोर पर पूरी टीम चलती बनी.