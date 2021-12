Happy Birthday Syed Kirmani: टीम इंडिया का वो बल्लेबाज... जिसने नाइटवॉचमैन बनकर जड़ा था शतक

Happy Birthday Syed Kirmani: भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम विकेटकीपर में शुमार सैयद किरमानी आज (29 दिसंबर) 72 साल के हो गए. सैयद किरमानी ऐसे भारतीय विकेटकीपर रहे, जिनकी चपलता एवं चतुराई का जवाब नहीं था. भारत ने जब 1983 वर्ल्ड कप जीता तो उस जीत में सैयद किरमानी का भी अहम रोल रहा था.

किरमानी ने अपना पहला टेस्ट मैच जनवरी 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेला था. पेस के सामने किरमानी दूर हटकर कीपिंग किया करते थे तो वहीं स्पिनर्स के सामने वह विकेट्स के पास खड़े हो जाया करते थे. आधुनिक युग के विकेटकीपर भी ऐसा करते हैं मगर उस समय किरमानी इस कला में माहिर थे.

....जब बने थे बेस्ट विकेटकीपर

सैयद किरमानी को 1983 वर्ल्ड कप का बेस्ट विकेटकीपर भी चुना गया था. इनाम के तौर पर उन्हें चांदी की गेंद से सुसज्जित गल्व्स मिला जिसके नीचे लिखा था- दुनिया का बेस्ट विकेटकीपर. उस कप में किरमानी दूसरे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर रहे. किरमानी ने 8 मैचों में कुल 14 शिकार किए थे, जिसमें 12 कैच और दो स्टंपिंग शामिल रहे. वेस्टइंडीज के जैफ डुजोन ने सबसे ज्यादा 16 शिकार किए थे. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले राउंड-रॉबिन मैच में किरमानी ने विकेट के पीछे पांच शिकार किए थे. ये उस समय किसी एक मुकाबले में किसी विकेटकीपर की ओर से सबसे अधिक कैच का वर्ल्ड रिकॉर्ड था.

137 international matches 👍

3,132 international runs 👌

1983 World Cup-winner 🏆

234 dismissals across Tests & ODIs as a wicketkeeper ☝️



Here's wishing Syed Kirmani ji a very happy birthday. 🎂👏#TeamIndia pic.twitter.com/92ILoS9a7e