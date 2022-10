Suryakumar Yadav T20 World Cup: ICC को भी सूर्यकुमार यादव से उम्मीदें, वर्ल्ड कप में तोड़ देंगे विपक्षी गेंदबाजों की कमर

Suryakumar Yadav T20 World Cup: भारतीय टीम के स्टार मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्यकुमार यादव का लौहा दुनियाभर की टीमों ने माना है. सूर्या ने साल दमदार प्रदर्शन करते हुए सभी को अपना मुरीद बनाया है. अब फैन्स को उम्मीद है कि दो हफ्ते बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में सूर्या अपने बल्ले से धमाल मचाएंगे.

मगर यहां देखने वाली बात है कि फैन्स के अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को भी सूर्या से यही उम्मीदे हैं. आईसीसी ने सूर्या को अपने उन टॉप-5 प्लेयर्स में रखा है, जो इस बार वर्ल्ड कप में अपनी चमक बिखेर सकते हैं. आईसीसी को उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में सूर्या अपने खेल के मुताबिक विपक्षी गेंदबाजों की कमर तोड़ देंगे.

आईसीसी की लिस्ट में 4 बल्लेबाज

दरअसल, आईसीसी की इस लिस्ट में 4 बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर है. यह बल्लेबाज सूर्यकुमार के अलावा ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर, इंग्लैंड टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान जोस बटलर और पाकिस्तान टीम के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान हैं. जबकि अकेले ऑलराउंडर श्रीलंकाई वानिंदु हसारंगा हैं.

हसरंगा ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे. हाल ही में हुए एशिया कप में भी हसारंगा ने अपना जलवा बिखेरा था और श्रीलंकाई टीम को खिताब जिताया था. उन्होंने पिछले महीने टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था.

