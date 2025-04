IPL 2025 DC vs RR Super over Full Highlights: द‍िल्ली कैप‍िटल्स के मिचेल स्टार्क ने 16 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के ख‍िलाफ मैच में कमाल की गेंदबाजी की. अपने प्रदर्शन के कारण उनको 'प्लेयर ऑफ द मैच' का ख‍िताब मिला. वहीं इस मुकाबले में दो बेहद अहम ओवर फेंके, पहला पारी का अंत‍िम ओवर जिसकी वजह से उनका मुकाबला राजस्थान संग बराबरी पर छूटा. दूसरा सुपर ओवर, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम पूरा ओवर नहीं खेल पाई और अपने 2 विकेट गंवा बैठी.

इस मैच के प्रदर्शन के बाद स्टार्क ने अपने प्रदर्शन पर बात की. स्टार्क ने कहा कि उन्होंने बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के ख‍िलाफ दो अविश्वसनीय ओवर्स फेंके. दिल्ली कैपिटल्स की जीत की पटकथा लिखने के बाद स्टार्क बोले उन्होंने खुद पर भरोसा जताया. इस दौरान स्टार्क ने लगातार पारी के अंत‍िम ओवर और बाद में सुपर ओवर में 'ब्लॉक होल' में गेंद फेंकी. ब्लॉक होल का आशय होता है, यॉर्कर लेंग्थ की गेंदे, जो कोई गेंदबाज बिल्कुल बल्लेबाज के पैरों पर मारने की कोश‍िश करता है.

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्टार्क ने अपनी इच्छानुसार ब्लॉकहोल गेंदों पर अपना जादू दिखाया. राजस्थान को आख‍िरी छह गेंदों में नौ रन की जरूरत थी, स्टार्क ने लगातार यॉर्कर फेंकी और सिर्फ आठ रन दिए, जिससे खेल सुपर ओवर में चला गया, जहां उन्होंने सिर्फ 11 रन दिए, और डीसी ने चार गेंदों में उन्हें हासिल कर लिया.

राजस्थान के ख‍िलाफ क्या था स्टार्क का प्लान?

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने मैच के दौरान अपनी प्लान‍िंग कैसे बदली? इस पर उन्होंने कहा- मैं इतने लंबे समय से खेल रहा हूं, हर कोई जानता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं. आप इसे (सुपर ओवर और अंत‍िम ओवर्स) दस बार और खेल सकते हैं और दस अलग-अलग चीजें कर सकते हैं और यह अलग-अलग तरीकों से हो सकता है.



#TATAIPL 2025's FIRST 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐎𝐕𝐄𝐑! 😱🤩#DC and #RR give us yet another thriller.



— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2025

ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने इसके बाद शानदार सुपर ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने सिर्फ दो चौके दिए. वहीं उन्होंने दो बेहतरीन रन आउट भी किए, जिससे राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 11 रन ही बना पाई. चूंकि उनके दो विकेट सुपर ओवर में गिर गए, इस कारण उनको ऑलआउट भी घोष‍ित कर दिया गया. इसके बाद केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने क्रमश: एक चौका और एक छक्का लगाकर द‍िल्ली फिरोज शाह कोटला (अरुण जेटली स्टेड‍ियम ) में पहली जीत दिलाई.

189 रनों चेज करते हुए यशस्वी जायसवाल (37 गेंदों पर 51 रन) और नीतीश राणा (28 गेंदों पर 51 रन) राजस्थान को जीत के करीब तक ले गए, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने अंत में शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच का रुख बदल दिया और अंततः 188/4 के स्कोर पर मैच को बराबरी पर ला दिया.

इससे पहले दिल्ली की ओर से अभिषेक पोरेल ने 49 रन और कप्तान अक्षर पटेल (14 गेंदों पर 34 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (18 गेंदों पर नाबाद 34 रन) की पारियों के दम पर 188/5 का स्कोर बनाया था.

स्टार्क की 12 गेंदों से कर दिया खेला

20वें ओवर की 6 बॉलों में क्या हुआ: इस मुकाबले में एक समय राजस्थान की टीम एक दम जीतने की ओर अग्रसर थी. रनचेज के दौरान लग रहा था कि इस मुकाबले को जीतकर राजस्थान दिल्ली को झटका देगी.

लेकिन मैच के आख‍िरी ओवर में एक बार फिर कमान स्टार्क के हाथ में थी. क्रीज पर ध्रुव जुरेल और श‍िमरॉन हेटमायर थे. राजस्थान की टीम 19वें ओवर के समान पर 180/3 का स्कोर बना चुकी थी. उसे जीत के ल‍िए 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, लेकिन राजस्थान की टीम 8 रन ही बना सकी, यहां मैच बराबरी पर छूटा और सुपर ओवर में गया

20वें ओवर का रोमांच

19.1 ओवर- 1 रन (हेटमायर)

19.2 ओवर- 1 रन (जुरेल)

19.3 ओवर- 2 रन (हेटमायर)

19.4 ओवर- 2 रन (हेटमायर)

19.5 ओवर- 1 रन (हेटमायर)

20 ओवर- 1 रन + जुरेल रन आउट

सुपर ओवर का रोमांच

राजस्थान की पारी: सुपर ओवर में पहले राजस्थान की टीम ने बल्लेबाजी की. बल्लेबाजी करने के ल‍िए र‍ियान पराग और श‍िमरॉन हेटमायर आए. गेंद की कमान म‍िचेल स्टार्क को दी गई.सुपर ओवर में की पहली गेंद पर स्टार्क ने खाली निकाली. दूसरी गेंद पर हेटमायर ने चौका जड़ दिया. इसके बाद तीसरी गेंद पर एक रन आया.

चौथी गेंद नोबॉल हो गई और पराग ने चौका जड़ दिया. एक बार फ‍िर स्टार्क ने फ्री हिट के तहत चौथी गेंद फेंकी, जिस पर पराग (4 रन सुपर ओवर के) रन आउट हो गए. पांचवीं गेंद पर यशस्वी 0 पर आउट हो गए यहां वाइड का एक रन आया और इस तरह राजस्थान की टीम ने 11 रनों का स्कोर बनाया.

द‍िल्ली की पारी: इसके बाद सुपर ओवर में दिल्ली कैप‍िटल्स के ल‍िए 12 रनों का लक्ष्य था. दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी करने केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स आए. गेंदबाजी की कमान संदीप शर्मा के हाथों में थी. केएल राहुल ने पहली गेंद पर भागकर 2 रन कंपलीट किए. अगली गेंद पर चौका आया, तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल ले ल‍िया. चौथी गेंद पर स्टब्स ने छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी.

9️⃣ runs to defend in 6️⃣ deliveries ‼



And this is what Mitchell Starc produced to take #DC to a super over 🫡



On a scale of 1-10, rate his class act ✍



— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2025

राजस्थान की पारी (सुपर ओवर)

0.1 ओवर- 0 रन (हेटमायर)

0.2 ओवर- 4 रन (हेटमायर)

0.3 ओवर- 1 रन (हेटमायर)

0.4 ओवर- 5 रन+नोबॉल (पराग)

0.4 ओवर- पराग रन आउट

0.5 ओवर- वाइड यशस्वी रन आउट

द‍िल्ली की पारी (सुपर ओवर)

0.1 ओवर- 2 रन (केएल राहुल)

0.2 ओवर- 4 रन (केएल राहुल)

0.3 ओवर- 1 रन (केएल राहुल)

0.4 ओवर- 6 रन (ट्रिस्टन स्टब्स)

