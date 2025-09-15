Sri Lanka vs Hong Kong Asia Cup 2025: हॉन्ग कॉन्ग की टीम कर रही है बल्लेबाजी, जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी श्रीलंका

एशिया कप में शानदार शुरुआत करने वाली श्रीलंका की टीम का मुकाबला आज हॉन्ग कॉन्ग से हो रहा है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंका ने पिछली बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप जीता था. पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन किया था.

वहीं, हॉन्ग कॉन्ग लगातार दो मैच हार चुका है और उसके बल्लेबाज़ मज़बूत विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे हैं. श्रीलंका जैसी टीम के सामने टिके रहने के लिए बल्लेबाज़ी में बड़ा सुधार ज़रूरी होगा. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

श्रीलंका प्लेइंग इलेवनः पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

श्रीलंका का फुल स्क्वॉड: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना.

हॉन्ग कॉन्ग की संभावित प्लेइंग-11: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमन रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, शाहिद वासिफ, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, एहसान खान, अतीक इकबाल

हॉन्ग कॉन्ग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, निजाकत खान, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमन रथ, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद एजाज खान, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान, अतीक उल रहमान इकबाल और किंचित शाह.

