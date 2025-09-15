scorecardresearch
 

Sri Lanka vs Hong Kong Asia Cup 2025: हॉन्ग कॉन्ग की टीम कर रही है बल्लेबाजी, जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी श्रीलंका

Asia Cup 2025: एशिया कप में श्रीलंका का सामना हॉन्ग कॉन्ग से हो रहा है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. हॉन्ग कॉन्ग की टीम पहले बैटिंग कर रही है. श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर बेहतरीन शुरुआत की है. हॉन्ग कॉन्ग लगातार दो मैच हार चुका है और उसकी बल्लेबाज़ी सबसे बड़ी चिंता है.

एशिया कप में आज श्रीलंका की भिड़ंत हॉन्ग कॉन्ग से (Photo: Getty)
एशिया कप में आज श्रीलंका की भिड़ंत हॉन्ग कॉन्ग से (Photo: Getty)

एशिया कप में शानदार शुरुआत करने वाली श्रीलंका की टीम का मुकाबला आज हॉन्ग कॉन्ग से हो रहा है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंका ने पिछली बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप जीता था. पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन किया था.

वहीं, हॉन्ग कॉन्ग लगातार दो मैच हार चुका है और उसके बल्लेबाज़ मज़बूत विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे हैं. श्रीलंका जैसी टीम के सामने टिके रहने के लिए बल्लेबाज़ी में बड़ा सुधार ज़रूरी होगा. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें. 

श्रीलंका प्लेइंग इलेवनः पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

श्रीलंका का फुल स्क्वॉड: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

हॉन्ग कॉन्ग की संभावित प्लेइंग-11: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमन रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, शाहिद वासिफ, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, एहसान खान, अतीक इकबाल

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

हॉन्ग कॉन्ग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, निजाकत खान, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमन रथ, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद एजाज खान, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान, अतीक उल रहमान इकबाल और किंचित शाह.

