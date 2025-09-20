Sri Lanka Vs Bangladesh Live Score: श्रीलंकाई टीम कर रही बल्लेबाजी, बांग्लादेश को शुरुआती विकेट की तलाश

एशिया कप 2025 में अब सुपर-चार स्टेज के मुकाबले शुरू हो गए हैं. सुपर-चार का पहला मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच है. यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है. श्रीलंका का स्कोर 10 रन को पार कर चुका है और उसका कोई विकेट नहीं गिरा है.

बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच जब एशिया कप 2025 में पिछली बार मुकाबला हुआ था तो श्रीलंकाई टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी. अब बांग्लादेश की टीम उस हार का बदला लेना चाहेगी. श्रीलंका-बांग्लादेश मुकाबले से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

इस मुकाबले के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम में दो बदलाव किए. रिशाद हुसैन और नुरुल हसन ये मुकाबला खेलने नहीं उतरे. उनकी जगह महेदी हसन और शोरिफुल इस्लाम को प्लेइंग-11 में जगह मिली. दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम ने उसी प्लेइंग-11 को खिलाने का फैसला किया, जिसने उसे अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में जीत दिलाई थी.

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

बांग्लादेश की प्लेइंग XI: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्ताफिजुर रहमान.

