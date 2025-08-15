scorecardresearch
 

ICC ने इस श्रीलंकाई क्रिकेटर पर लगाया 5 साल का बैन, मैच फिक्सिंग से जुड़ा है मामला

सालिया समन पर लगा 5 साल का बैन (Photo: Sri Lanka Cricket)
सालिया समन पर लगा 5 साल का बैन (Photo: Sri Lanka Cricket)

श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन पर एक्शन लिया गया है. सालिया को ICC (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने मैच फिक्सिंग में संलिप्तता के आरोप में पांच साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है. सालिया समन ने 2021 में आयोजित अबू धाबी T10 लीग के दौरान एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के एंटी-करप्शन कोड से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन किया था. इसी चलते सालिया पर ये कार्रवाई की गई है.

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के एंटी-करप्शन कोड के उल्लंघन की जांच एक स्वतंत्र ICC एंटी-करप्शन ट्रिब्यूनल ने की थी. ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के बाद पाया कि सालिया समन ने ना सिर्फ मैच को प्रभावित करने की कोशिश की, बल्कि दूसरे खिलाड़ियों को भी भ्रष्ट आचरण में शामिल करने के लिए इनाम की पेशकश की और उन्हें उकसाया.

यह भी पढ़ें: ...जब टॉन्टन के मैदान पर गांगुली-द्रविड़ ने की 'महासाझेदारी', देखती रह गई श्रीलंकाई टीम

ICC ने इस टूर्नामेंट के लिए एंटी-करप्शन अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसने समय रहते इन प्रयासों को नाकाम कर दिया. सितंबर 2023 में समन समेत आठ लोगों पर आरोप तय किए गए थे. उनका प्रतिबंध उसी तारीख (13 सितंबर 2023) से लागू माना जाएगा, जब उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था.

सालिया समन समेत 8 लोगों को निम्न आरोपों में दोषी पाया गया-
1. मैच या उसके किसी हिस्से को फिक्स या अनुचित तरीके से प्रभावित करने के प्रयास में शामिल होना (आर्टिकल 2.1.1)
2. दूसरे खिलाड़ी को भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के बदले इनाम की पेशकश करना (आर्टिकल 2.1.3)
3. दूसरे खिलाड़ी को उकसाना, प्रेरित करना या सुविधा प्रदान करना (आर्टिकल 2.1.4)

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इस श्रीलंकाई दिग्गज का रिकॉर्ड ध्वस्त

39 साल के सालिया समन ने श्रीलंका की सीनियर टीम के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट में एक जाना-पहचान नाम रहे. दाएं हाथ के ऑलराउंडर सालिया समन ने 101 फर्स्ट क्लास, 77 लिस्ट-ए और 47 टी20 मुकाबले खेले. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सालिया ने 231 विकेट लिए और 3662 रन स्कोर किए. वहीं लिस्ट-ए क्रिकेट में सालिया ने 84 विकेट लेने के अलावा 898 रन बनाए. टी20 क्रिकेट में सालिया समन के नाम पर 58 विकेट और 673 रन दर्ज हैं.

