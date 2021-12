BBL 2021:...जब मैच के बीच में हुई Spider Man की एंट्री, हैरान रह गए दर्शक, Video

ऑस्ट्रेलिया में बुधवार से बहुचर्चित एशेज़ सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे अलग बिग बैश लीग भी चल रही है. मंगलवार को बिग बैश लीग के एक मुकाबले में दर्शक उस वक्त हैरान हो गए, जब ग्राउंड में स्पाइरमैन की एंट्री हुई. ये पूरा मामला क्या है और कैसे स्पाइडरमैन ने लोगों का दिल जीत लिया समझिए...

दरअसल, मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में मेलबर्न और एडिलेड टीम का मैच चल रहा था. इसी मैच के दौरान मार्वल की फिल्मों का कैरेक्टर स्पाइडरमैन यहां पर आया. दरअसल, जल्द ही Spider-Man: No Way Home फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जिसका प्रमोशन करने के लिए ये तरीका अपनाया गया.

