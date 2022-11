South Africa T20 World Cup: बड़ा उलटफेर, साउथ अफ्रीका की हार, टीम इंडिया सेमीफाइनल में... पाकिस्तान-बांग्लादेश के लिए खुले रास्ते

South Africa T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला. एडिलेड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में कमजोर नीदरलैंड्स टीम ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से करारी शिकस्त दी है. इसी नतीजे के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है. जबकि अफ्रीकी टीम बाहर हो गई है.

अब ग्रुप-2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन होगी? इसका फैसला कुछ देर बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद हो जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीत दर्ज करेगी, वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. यानि साउथ अफ्रीका की हार के साथ ही ग्रुप-2 का पूरा समीकरण ही बदल गया है.

भारतीय टीम आखिरी मैच हारकर भी सेमीफाइनल में

बता दें कि भारतीय टीम का आज जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी ग्रुप मुकाबला होना है. अब यदि भारतीय टीम यह मैच हारती भी है, तब भी वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया अभी 6 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप-2 में टॉप पर है. जबकि अफ्रीका टीम 5 अंक के साथ बाहर हो गई है.

कुछ ही देर में एडिलेड में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेलना जाना है. इन दोनों ही टीमों के अभी बराबर 4-4 अंक हैं. ऐसे में इन दोनों ही टीमों में से जो भी मैच जीतेगी, वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उसके अफ्रीका के मुकाबले एक अंक ज्यादा यानि 6 पॉइंट्स हो जाएंगे.

फिर चोकर्स साबित हुई साउथ अफ्रीका टीम

साउथ अफ्रीका टीम एक बार फिर वर्ल्ड कप में चोकर्स साबित हुई है. उसके पास यह मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का शानदार मौका था. सामने कमजोर नीदरलैंड्स टीम थी, लेकिन अफ्रीकी टीम एक बार फिर मौका भुना नहीं सकी. मैच में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस भी जीता था और पहले गेंदबाजी चुनी थी.

मगर पहले बैटिंग करते हुए नीदरलैंड्स टीम ने 4 विकेट पर 158 रनों का स्कोर बना दिया. टीम के लिए कॉलिन एकरमेन ने 26 बॉल पर ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी खेली. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. इनके अलावा स्टीफन मेबर्ग ने 37 और टॉम कूपर ने 35 रन बनाए.

