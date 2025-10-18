scorecardresearch
 

Women's WC: वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी साउथ अफ्रीका... पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का मैच बारिश से धुला

पाकिस्तानी टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं, जबकि न्यूजीलैंड के लिए अंतिम-चार में पहुंचने का रास्ता और कठिन हो गया है.

पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला बेनतीजा छूटा है. (Photo: Reuters)
पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला बेनतीजा छूटा है. (Photo: Reuters)

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-19 में शनिवार (19 अक्टूबर) को पाकिस्तानी टीम की टक्कर न्यूजीलैंड हुई. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित ये मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा. पाकिस्तानी टीम ने 25 ओवर्स में 5 विकेट पर 92 रन बनाए. उसके बाद बारिश के चलते खेल कराया नहीं जा सका. मैच धुलने के चलते पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को 1-1 अंक मिले. मौजूदा वर्ल्ड कप में कुल चार मुकाबले बारिश से धुले हैं, जो इसी मैदान पर हुए.

पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के बीच मैच धुलने से साउथ अफ्रीका को फायदा हुआ. साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है. साउथ अफ्रीका से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी सेमीफाइनल का टिकट कटाया था. ऑस्ट्रेलिया के पांच मैचों से 9 अंक हैं और वो टॉप पर है. साउथ अफ्रीका के भी इतने ही मैचों से 8 प्वाइंट्स हैं.

अंकतालिका में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिसके सात अंक हैं. इंग्लैंड ने 3 मुकाबले जीते हैं और उसका एक मैच बेनतीजा रहा. भारतीय टीम चौथे नंबर पर है. भारत ने 2 मैच जीते और इतने ही में उसे हार मिली. न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचों में 4 अंकों के साथ 5वीं पोजीशन पर है. इसके बाद क्रमश: बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान का नंबर आता है, जिनके दो-दो अंक हैं.

भारत का मुकाबला इंग्लैंड से
अब महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का अगला मुकाबला 19 नवंबर (रविवार) को भारत और इंग्लैंज के बीच होना है. यह मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम लगातार दो मैच गंवा चुकी है, अब वो टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी.

दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम को अब तक मौजूदा टूर्नामेंट में हार नहीं मिली है. इस मैच के लिए मौसम पूर्वानुमान काफी बेहतर नजर आ रहा है और फैन्स को उम्मीद है कि उन्हें पूरा मैच देखने को मिलेगा. टूर्नामेंट अब अपने निर्णायक स्टेज में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में हर मुकाबला अहम होता जा रहा है.

---- समाप्त ----
