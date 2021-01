सचिन तेंदुलकर ने पूछा 'दादा' का हाल, डोना गांगुली को फोन कर लिया अपडेट

पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को शनिवार सुबह हल्का दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. सौरव गांगुली की सफल एंजियोप्लास्टी की गई. गांगुली अभी पहले से बेहतर हैं और उनकी हालत स्थिर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली को फोन कर दादा का हाल पूछा.

देखें: आजतक LIVE TV

बता दें कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के नाम वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रनों का पार्टनरशिप रिकॉर्ड है. सचिन और गांगुली की जोड़ी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 176 पारियों में 8,227 रन जोड़े हैं, जिसमें 26 बार शतकीय साझेदारी शामिल हैं. सचिन तेंदुलकर के अलावा लता मंगेशकर ने भी डोना गांगुली को फोन कर सौरव की सेहत के बारे में जाना. इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर सौरव गांगुली के जल्द ठीक होने की कामना की थी.

Just got to know about your ailment Sourav.

Hope each passing day brings you closer to a full and speedy recovery! Get well soon. pic.twitter.com/NIC6pFRRdv