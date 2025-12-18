सौरव गांगुली ने दर्ज कराया ₹50 करोड़ का मानहानि केस... लियोनेल मेसी के इवेंट से है कनेक्शन

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोलकाता के लालबाजार में उत्तम साहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. गांगुली का आरोप है कि साहा ने उन्हें युवा भारती स्टेडियम (सॉल्ट लेक स्टेडियम) घटना में जानबूझकर फंसाया और उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया. साहा अर्जेंटीना फैन क्लब के अध्यक्ष हैं.

बता दें कि दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में अफरातफरी मच गई थी. गांगुली ने अपनी शिकायत में कहा कि उत्तम साहा ने उनके बारे में लगातार झूठे और मानहानिक आरोप लगाए, जो न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से भी उनके किरदार और प्रतिष्ठा को बदनाम करते हैं.

सौरव गांगुली ने कहा कि उत्तम साहा ने यह सब जानबूझकर और उद्देश्यपूर्वक किया है. पूर्व भारतीय कप्तान ने साहा को कानूनी नोटिस भेजा और अब उन्होंने ₹50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है. गांगुली का कहना है कि इन आरोपों का कोई भी वास्तविक आधार नहीं है और उन्हें गलत तरीके से सार्वजनिक किया गया है.

इवेंट छोड़कर चले गए थे गांगुली

घटना के दिन सौरव गांगुली सॉल्ट लेक स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन वह एक अलग क्षेत्र में थे और हलचल के बीच निराश होकर वहां से चले गए थे. गांगुली ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उनका लियोनेल मेसी के कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं था.

सौरव गांगुली के वकीलों ने कहा कि यह मुकदमा सार्वजनिक प्रतिष्ठा की रक्षा और भविष्य में ऐसे झूठे आरोपों को रोकने के उद्देश्य से दायर किया गया है. अर्जेंटीना फैन क्लब के अध्यक्ष उत्तम साहा की ओर से लगाए गए आरोपों ने गांगुली की छवि और व्यक्तिगत सम्मान को काफी प्रभावित किया.

इस मुकदमे की सुनवाई और परिणाम को भारतीय प्रशंसक बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं क्योंकि यह मामला क्रिकेट और फैन क्लबों के बीच सार्वजनिक विवाद में एक बड़ी घटना के रूप में उभर रहा है.

