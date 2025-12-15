लियोनेल मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने थमाई टीम इंडिया की जर्सी, टी20 वर्ल्ड कप मैच का टिकट भी गिफ्ट किया

दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में शुमार लियोनेल मेसी ‘GOAT Tour to India 2025' के तहत कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के बाद दिल्ली पहुंचे. इस दौरान मेसी ने 15 दिसंबर (सोमवार) को अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मेसी को देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था. खुद मेसी भी प्रशंसकों की ओर से मिले इस प्यार से अभिभूत नजर आए. मेसी के साथ अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर रोड्रिगो डी पॉल और उरुग्वे के दिग्गज लुइस सुआरेज भी मौजूद थे.
अरुण जेटली स्टेडियम में लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और डीडीसीए (दिल्ली जिला क्रिकेट संघ) के अध्यक्ष रोहन जेटली से मुलाकात की. मेसी को इस दौरान जय शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम की नंबर-10 जर्सी भेंट की. वहीं लुईस सुआरेज को जय शाह ने नंबर-9 और रोड्रिगो डी पॉल को नंबर-7 जर्सी थमाई.
लियोनेल मेसी को आईसीसी चेयरमैन ने एक क्रिकेट बैट भी उपहार में दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेटर्स के हस्ताक्षर थे. इस अवसर को और खास बनाते हुए शाह ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए मेसी को निमंत्रण दिया और उन्हें भारत vs यूएसए मैच का टिकट भेंट किया.
फिर भारत आऊंगा: लियोनेल मेसी
लियोनेल मेसी कहते हैं, 'मुझे पहले से पता था कि भारत में हमें बहुत स्नेह मिलता है, लेकिन उसे खुद महसूस करना बिल्कुल अलग अनुभव रहा. इन कुछ दिनों में आप लोगों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, वह हैरान कर देने वाला था, यह सब किसी पागलपन से कम नहीं था. आप सभी के प्यार के लिए एक बार फिर धन्यवाद. हम जरूर दोबारा भारत आएंगे, शायद कोई मैच खेलने के लिए या किसी और मौके पर. लेकिन इतना तय है कि हम दोबारा जरूर आएंगे.'
लियोनेल मेसी मैदान पर मौजूद युवा खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए. संभवतः वो किसी फुटबॉल एकेडमी के सितारे थे. लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मेसी का साथ देते नजर आए. मेसी जब फुटबॉल खेल रहे थे, तो अरुण जेटली स्टेडियम में चारों ओर खुशी का माहौल था. मेसी ने मिनर्वा अकादमी के युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.