Shubman Gill-Sara Ali Khan: 'सारा तो सारा होवे है..', शुभमन गिल की वायरल फोटो पर बने गजब के मीम्स

टीम इंडिया के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल ने हालिया दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ में शुभमन गिल छाए रहे, जिसके बाद वह अब ब्रेक पर चल रहे हैं क्योंकि वह एशिया कप-2022 का हिस्सा नहीं हैं. इस बीच शुभमन गिल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं.



टीम इंडिया के युवा स्टार शुभमन गिल बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ स्पॉट किए गए हैं. दोनों एक रेस्तरां में डिनर कर रहे हैं, जहां किसी फैन ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. देखते ही देखते यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Shubman gill's obsession with the name Sara>>>>>

Shubman gill spotted 👀 with Sara Ali Khan in Dubai . pic.twitter.com/hPxlZtBEsw — Manoj Pareek (@mrpareekji) August 29, 2022

शुभमन गिल का नाम इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ जुड़ा था. हाल ही में दोनों को लेकर खबर आई थी कि अब उन्होंने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, इसके तुरंत बाद ही अब शुभमन की सारा अली खान के साथ यह तस्वीर सामने आ गई.



shubman gill and sara ali khan were NOT on my 2022 bingo. — shraw (@phaltupana) August 29, 2022

Any girl with sara name exists



Le shubman gill pic.twitter.com/g5acWRNWf0 — pant pan (@pant_fann) August 29, 2022

Shubman Gill dating Sara ali khan is something that shouldn't have happened 😕😔 . #Shubmangill pic.twitter.com/GGq6TP1wl8 — azad 7.7.81 (@AzadNazrana) August 30, 2022

सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के आने के बाद कई तरह के मीम्स बनने लगे. कुछ फैन्स ने मीम बनाकर लिखा कि सारा तो सारा होवे है, भले ही तेंदुलकर हो या फिर खान. इसके अलावा कुछ फैन्स ने अलग-अलग तरह के फनी पोस्ट भी शेयर किए.



बता दें कि 22 साल के शुभमन गिल को टीम इंडिया का भविष्य का सुपरस्टार माना जा रहा है. अभी तक उन्हें टीम इंडिया के लिए जितने भी मौके मिले हैं, उसमें उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए 9 वनडे मैच खेले हैं, इसमें उनके नाम 71 की औसत से 499 रन हैं. जबकि 11 टेस्ट में करीब 31 की औसत से 579 रन हैं.