श्रेयस अय्यर की अब कैसी है तबीयत? BCCI ने जारी किया मेडिकल अपडेट

वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की निगरानी बीसीसीआई की मेडिकल टीम कर रही हैं. श्रेयस को लेकर बीसीसीआई ने बताया कि उनकी तिल्ली में कट लग गया है. श्रेयस अय्यर अभी सिडनी के अस्पताल में भर्ती हैं.

श्रेयस अय्यर सिडनी वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे. (Photo: Getty Images)
श्रेयस अय्यर सिडनी वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे. (Photo: Getty Images)

भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे के दौरान गंभीर चोट लग गई थी. श्रेयस फिलहाल सिडनी के हॉस्पिटल में एडमिट हैं. श्रेयस को आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) में रखा गया है. श्रेयस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपकने के दौरान चोटिल हो गए थे. अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने श्रेयस अय्यर को लेकर ताजा अपडेट शेयर किया है.

बीसीसीआई के बयान में कहा गया है, 'सिडनी में 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर को क्षेत्ररक्षण करते समय बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट लग गई थी. उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. स्कैन से पता चला है कि उनकी प्लीहा (Spleen) में कट लग गया है.'

बयान में आगे कहा गया है, 'उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है और वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर उनकी चोट की स्थिति पर कड़ी नज रख रही है. भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और उनकी दैनिक प्रगति का मूल्यांकन करेंगे.'

एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहेंगे श्रेयस अय्यर
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर एक हफ्ते तक सिडनी के हॉस्पिटल में रहने वाले हैं और अगले कुछ दिनों में यह तय किया जाएगा कि वह कब तक मैदान से बाहर रहेंगे. हालांकि बीसीसीआई ने फिलहाल उनकी वापसी की कोई समयसीमा तय नहीं की है. श्रेयस की यह चोट टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है क्योंकि वह शानदार फॉर्म में थे.

श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 11 रन बनाए थे. वो मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया था. फिर उन्होंने एडिलेड वनडे में शानदार 61 रन बनाए थे. इसके बाद श्रेयस सिडनी वनडे के दौरान एलेक्स कैरी का कैच लपकने के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गए. इसके चलते उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था.

श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम के लिए 14 टेस्ट, 73 वनडे और 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 40.60 के एवरेज से 4832 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 36 अर्धशतक शामिल रहे. 30 साल के श्रेयस ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की उप-कप्तानी संभाली.

