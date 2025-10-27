ICU में एडमिट हैं क्रिकेटर श्रेयस अय्यर, सिडनी वनडे में कैच लेने के दौरान लगी थी चोट

भारत की वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान पसलियों में लगी की चोट के बाद सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फिलहाल श्रेयस को आईसीयू (ICU) में रखा गया है क्योंकि जांच में आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) पाया गया है. श्रेयस की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. इस 31 वर्षीय खिलाड़ी को भारत वापस जाने के लिए फिट घोषित किए जाने से पहले कम से कम एक हफ्ते तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा.
सिडनी वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ा था. वो कैच उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर भागते हुए लिया था. हालांकि इस दौरान श्रेयस असंतुलित होकर गिरे और उनके बाईं पसलियों के हिस्से पर जोरदार चोट लगी. फील्डिंग खत्म कर जब वे ड्रेसिंग रूम लौटे, तब दर्द और सांस लेने में परेशानी बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों की रिपोर्ट आने पर पता चला कि अंदरूनी खून बहने (internal bleeding) की समस्या है, जिसके चलते उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा.
इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने समचार एजेंसी पीटीआई को बताया, 'उनके स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर उन्हें दो से सात दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा. ब्लीडिंग के कारण संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है. टीम के डॉक्टर्स और फिजियो ने कोई जोखिम नहीं उठाया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए. अब हालत स्थिर है, लेकिन यह जानलेवा हो सकता था.'
मैदान पर वापसी में लगेगा समय
सूत्र ने आगे कहा, 'वह एक शानदार खिलाड़ी है और जल्द ही ठीक हो जाएंगे. चूंकि आंतरिक रक्तस्राव हुआ है, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से ठीक होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी. इस समय प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित करना मुश्किल है.'
पहले श्रेयस अय्यर के लगभग तीन सप्ताह तक क्रिकेटिंग एक्शन से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब उनकी रिकवरी अवधि थोड़ी लंबी हो सकती है. श्रेयस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज का पार्ट नहीं हैं, ऐसे में वो स्वस्थ होने के बाद स्वदेश लौट आएंगे.