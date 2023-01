Shaun Tait: 'कल रात विदा हुआ…', शॉन टेट को लेकर PAK क्रिकेटर का ऐसा ट्वीट, डर गए फैन्स

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हुई वनडे सीरीज़ खत्म हो गई है. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को उसके घर में ही वनडे सीरीज़ में 2-1 से मात दी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल मचा है. इस बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहनवाज़ दहानी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि उसका मतलब कुछ और ही निकल गया है.



शाहनवाज़ दहानी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ और पाकिस्तानी टीम के शॉन टेट की तस्वीरें शेयर कीं और एक कैप्शन लिखा. शाहनवाज़ दहानी ने लिखा कि एक दोस्त जो खुशियां लाता था, वो बीती रात आसुंओं के साथ विदा हुआ. शाहनवाज़ का यह ट्वीट वायरल हो गया.



दरअसल, न्यूजीलैंड-पाकिस्तान सीरीज़ खत्म होने के बाद शॉन टेट ब्रेक के बीच अपने घर यानी ऑस्ट्रेलिया लौट रहे थे. और शाहनवाज़ दहानी ने ये कैप्शन लिखा जिसके बाद सोशल मीडिया यूज़र्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया. ट्वीट वायरल होने के बाद शाहनवाज़ दहानी ने एक और ट्वीट किया और कहा कि अरे भाई, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं.



I want to kill dahani....mjhe lga shaun tait ko kuch ho gya 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/bqJ9qH0pkj

God, I thought he died!



turns out he's only left for back home. https://t.co/fFLTR5pTyM