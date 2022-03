Shane Warne Death: IPL में पहली नीलामी शेन वॉर्न की लगी, पहला खिताब भी जीता, जानिए पहली टीम राजस्थान रॉयल्स ने क्या कहा

Shane Warne Death:: ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड स्पिनर शेन वार्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को थाईलैंड में उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है. शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा 708 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

शेन वॉर्न का योगदान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी बेहद खास रहा है. जब आईपीएल की शुरुआत ही थी, तब बेहद ही कम लोगों को उम्मीद थी कि यह टूर्नामेंट आज दुनियाभर में सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन जाएगा. क्या आप जानते हैं, आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाला पहला खिलाड़ी कौन था और पहला खिताब जीतने वाला कप्तान कौन था?

वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान ने जीता पहला IPL खिताब

जी हां, यह दोनों ही शेन वॉर्न थे. वह नीलामी में पहले बिकने वाले प्लेयर थे, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स टीम ने 4.50 लाख डॉलर (करीब 2 करोड़ रुपए) में खरीदा था. इसके बाद उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया. उस सीजन में राजस्थान टीम बेहद कमजोर और युवा खिलाड़ियों से सजी हुई टीम थी. इसे अंडरडॉग टीम समझा जा रहा था. हालांकि, अनुभव के नाम पर उनके पास वॉर्न जैसे बड़े खिलाड़ी का साथ था और टीम के लिए यही काफी रहा.

टीम की शुरुआत भी खराब हुई थी. उसे पहले ही मैच में दिल्ली टीम ने 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इस हार के बाद वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान टीम ने मुड़कर नहीं देखा और खिताब जीतकर ही दम लिया. राजस्थान टीम ने 2008 सीजन के फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से करारी शिकस्त दी थी.

राजस्थान रॉयल्स ने लिखी इमोशनल पोस्ट

शेन वॉर्न, यह नाम जादू के लिए जाना जाता है. हमारा पहला रॉयल; वह व्यक्ति जिसने हमें यह भरोसा दिलाया कि असम्भव सिर्फ एक मिथ है. एक लीडर, जो पैदल चला, बात की, अंडरडॉग टीम को चैम्पियन बनाया. एक मेंटर, जिसके छूते ही सबकुछ गोल्ड में बदल जाता था.

इस समय हम क्या महसूस कर रहे हैं, उसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं हैं. हम सिर्फ यही जानते हैं कि आज पूरा विश्व गरीब हो गया है. सबकुछ आपकी मुस्कान, प्रतिभा और जीवन शैली के बिना अधुरा है. दुनियाभर के क्रिकेट फैन्स की तरह हम भी पूरी तरह से निराश हैं.

वॉर्न ने कहा था- जडेजा रॉकस्टार है

हर्षा भोगले ने रवींद्र जडेजा को याद दिलाया कि शेन वॉर्न उनसे और यूसुफ पठान से बहुत प्यार करते थे. 2008 में एक बार शेन वॉर्न ने कहा था कि ''यह बच्चा (जडेजा) एक रॉकस्टार है''. वॉर्न ने यह बात मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हर्षा से कही थी. जडेजा और यूसुफ 2008 में वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान टीम के लिए खेले थे.

Yes harsha bhai,i still remember that chat. Really sad news🙏🏻