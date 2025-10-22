क्रिकेट टीम में सरफराज खान की अनदेखी पर सियासत, शमा मोहम्मद ने गंभीर पर भी साधा निशाना

स्टार बल्लेबाज सरफराज खान को साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दो फर्स्ट क्लास मैचों के लिए इंडिया-ए टीम में शामिल नहीं किया गया है, जिसके चलते हो-हल्ला मचा हुआ है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरफराज को टीम में शामिल नहीं करने पर निराशा जताई थी. ओवैसीन ने पूछा था कि सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया.

अब पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद की एंट्री हो गई है. शमा ने इस पूरे मामले को एक तरह से धार्मिक एंगल से जोड़ दिया. शमा ने सरफराज खान के टीम में सेलेक्शन ना होने को लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर भी निशाना साधा. शमा ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से चयन नहीं किया गया? बस ये पूछ रही हूं. हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं.'

सरफराज खान ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के लिए टेस्ट मैच खेला था. सरफराज ने शारीरिक रूप से खुद को मजबूत बनाया है और 17 किलो वजन कम किया है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन मौका नहीं मिला. फिर उनका सेलेक्शन इंग्लैंड दौरे और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए नहीं हुआ.

...जब रोहित शर्मा को लेकर की थी टिप्पणी

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद अपने पोस्ट/बयानों के चलते पहले भी भी सुर्खियों में रही हैं. शमा ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारतीय टीम के तत्कालीन कप्तान रोहित शर्मा के फिटनेस पर सवाल उठाते हुए बॉडी शेमिंग की थी. शमा के ट्वीट पर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था और माफी मांगी थी. जब फाइनल में रोहित शर्मा ने 76 रन बनाकर भारतीय टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई, तो शमा ने 'हिटमैन' की जमकर प्रशंसा की थी.

इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके मोहसिन रजा ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के चयन को राजनीति से नही जोड़ा जाए. बीजेपी नेता एवं पूर्व क्रिकेटर मोहसिन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'इसे राजनीतिक नहीं बनाएं. इन तथाकथित मुस्लिम नेताओं को खिलाड़ियों के भविष्य से नहीं खेलना चाहिए. मोहम्मद शमी खेलते हैं, मोहम्मद सिराज खेलते हैं. यह अनुचित है.'

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज से सरफराज खान के बाहर होने की वजह इंजरी बताया था. मुंबई के इस बल्लेबाज को क्वाड्रिसेप्स इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो दलीप ट्रॉफी और ईरानी कप में भाग नहीं ले सके थे.

हालांकि सरफराज खान के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगातार बेंच पर बैठे रहने और इंग्लैंड दौरे के लिए सीनियर टीम में सेलेक्शन ना होने पर सवाल खड़े हुए. खास बात यह रही कि उन्होंने इंग्लैंड के कैंटरबरी में इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ इंडिया-ए के लिए 92 रनों की शानदार पारी खेली थी. फिर उन्होंन इंट्रा-स्क्वॉड मैच में भी शतक जड़ा था.

