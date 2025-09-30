भारत से मिली पटखनी के बाद PAK टीम में खलबली, सैम अयूब पर गिरी गाज

एशिया कप में भारत से मिली पटखनी के बाद अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है. पाकिस्तान के ऑलराउंडर सैम अयूब को एशिया कप 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है. सैम अयूब पाकिस्तानी टेस्ट टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं. लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टेस्ट टीम में वह शामिल नहीं है.

यह फैसला सैम अयूब के एशिया कप 2025 में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद आया है. उन्होंने टूर्नामेंट में सात मैच खेले और उनमें से चार में शून्य पर आउट हुए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में आया, जहां उन्होंने 21 रन बनाए, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा.

सैम अयूब की बल्लेबाजी की पूरे टूर्नामेंट में कड़ी आलोचना हुई और पाकिस्तान को शीर्ष क्रम में संयोजन बदलना पड़ा. हालांकि, उन्होंने गेंदबाजी से कुछ हद तक अपनी भरपाई की. सैम अयूब ने टूर्नामेंट में कुल आठ विकेट लिए और किफायती भी साबित हुए.

यह भी पढ़ें: तिलक वर्मा ने खुद बताया, कैसे दिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों की छींटाकशी का करारा जवाब

चोट से भी जूझ रहे हैं अयूब

आखिरी बार जब सैम ने टेस्ट मैच खेला था, तब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के 7वें ओवर में उनका टखना मुड़ गया था. उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा और वह आगे खेल नहीं सके. इसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी मिस कर दी.

Advertisement

अयूब पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नए खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण किया था और अब तक 8 मैच खेले हैं. उन्होंने 26 की औसत से 364 रन बनाए हैं और रेड बॉल फॉर्मेट में 4 विकेट भी लिए हैं.

18 सदस्यीय पाकिस्तान टेस्ट टीम: शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकबर, हसन अली, इमाम-उल-हक, कमरान गुलाम, खुर्रम शाहज़ाद, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहैल नज़ीर (विकेटकीपर), सजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, और शाहीन शाह अफरीदी.

पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगा. उम्मीद है कि पाकिस्तान एक बार फिर टर्निंग ट्रैक तैयार करेगा, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज जीत में किया था.

पहला टेस्ट मैच लाहौर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा रावलपिंडी में होगा. इसके बाद 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन टी20 और तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप रेड-बॉल हेड कोच आज़हर महमूद की देखरेख में 30 सितंबर से शुरू होगा, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा. एशिया कप टीम के खिलाड़ी 4 अक्टूबर को कैंप से जुड़ेंगे.



---- समाप्त ----