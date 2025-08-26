scorecardresearch
 

'ताकि वो उंगली ना उठा पाएं', सच‍िन तेंदुलकर ने अंपायर स्टीव बकनर को किया ट्रोल, बोले- बॉक्स‍िंग ग्लव्स पहना देता हूं...

सच‍िन तेंदुलकर जब से रेड‍िट के ब्रांड एम्बेस्डर बने हैं, तब से वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं. सच‍िन आए दिन कोई ना कोई पोस्ट करते रहते हैं. वह मुखर होकर अपनी राय रख रहे हैं. सच‍िन ने अब एक पोस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व अंपायर स्टीव बकनर को ट्रोल कर दिया है. सच‍िन ने इस दौरान ग्लेन मैक्ग्रा और शेन वॉर्न से भ‍िड़ंत को भी याद किया.

सच‍िन तेंदुलकर ने रेड‍िट पोस्ट में स्टीव बकनर पर तंज कसा है (Photo: ITG)
'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर इन द‍िनो सोशल मीडिया साइट रेड‍िट पर छाए हुए हैं. सच‍िन का यह पोस्ट चर्चा में है.  दुन‍िया के महानतम बल्लेबाज का यह पोस्ट पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर स्टीव बकनर से जुड़ा हुआ है. दरअसल, सच‍िन जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'रेड‍िट' से जुड़े हैं, तब से वह लगातार किसी ने किसी मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं. 

रेडिट पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान सचिन ने पुरानी यादें ताजा कीं और आधुनिक खेल के बारे में रोचक जानकारी दी. वहीं अंपायर स्टीव बकनर ने कुछ ऐसा कहा, जो अब चर्चा में आ गया है. 

एक यूजर ने सचि‍न से पूछा कि बकनर के बारे में कोई कमेंट करना चाहेंगे? इस पर सच‍िन ने कहा- जब मैं बल्लेबाजी कर रहा होता हूं, तो उनको बॉक्सिंग ग्लव्स पहना देता हूं (ताकि वह अपनी उंगली न उठा सके). 

सचिन ने 664 इंटरनेशनल मैचों में 34,357 रन, 100 शतक और 164 अर्धशतक के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं. वह भारत की ऐतिहासिक 2011 आईसीसी क्रिकेट कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे. 
sachin
सच‍िन तेंदुलकर का स्टीव बकनर पर रेड‍िट पोस्ट 

सच‍िन तेंदुलकर के दुश्मन क्यों कहे जाते थे स्टीव बकनर? 
दरअसल, सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी के दौरान अंपायर‍िंग करते हुए बकनर ने कई बार मास्टर ब्लास्टर को गलत तरीके से आउट दिया था. 2003 के गाबा में सच‍िन तेंदुलकर को जेसन ग‍िलेस्पी की गेंद पर बकनर ने एलबीडब्यू आउट दिया था, जबकि गेंद क्ल‍ियरली स्टम्पस मिस कर रही थी. इसके 2 साल बाद 2005 में कोलकाता टेस्ट में रज्जाक की गेंद पर बकनर ने उन्हें कैच आउट दे द‍िया जबकि सच‍िन के बल्ले से गेंद नहीं लगी थी. 

यह भी पढ़ें: सच‍िन तेंदुलकर ने इस 'दुश्मन अंपायर' से लिए मजे, एक पोस्ट से मचा बवाल

स्टीव बकनर का कैसा रहा कर‍ियर? 
वैसे बात स्टीव बकनर की हो तो वह दुन‍िया के अच्छे अंपायर्स में गिने जाते थे, उन्होंने 1992 से लेकर 2007 तक के सभी ODI वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायर‍िंग की थी. बकनर ने 128 टेस्ट और 182 वनडे मैचों में अंपायर‍िंग की थी. 

क्या सच‍िन ने कोई शॉट जानबूझकर खेला?
सचिन से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी जानबूझकर ऐसा शॉट खेला है जिससे गेंदबाज की लय टूट जाए? उन्होंने कहा-हां, कई बार मैंने ऐसे शॉट खेले हैं. एक बार तो नैरोबी (2000) में मैक्ग्रा के खिलाफ ऐसा किया था. 

यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी चैम्प‍ियंस ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल का था. उस समय मैक्ग्रा विकेट नहीं ले पा रहे थे और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे. सचिन ने तब उनकी लय तोड़ने के लिए आक्रामक बल्लेबाज़ी की. उन्होंने 38 रन (37 गेंदों पर) बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे. गांगुली के साथ उनकी 66 रनों की तेज साझेदारी ने अच्छी नींव रखी. इसके बाद युवराज सिंह ने 84 रन की शानदार पारी खेली और भारत ने 265/9 का स्कोर खड़ा किया था. 

मैक्ग्रा ने तब बिना विकेट लिए 9 ओवर में 61 रन दे बैठे थे. ऑस्ट्रेलिया 245 पर ऑलआउट हो गया और भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, हालांकि, फाइनल में न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स की शतकीय पारी से भारत हार गया था. 

सच‍िन ने वॉर्न के बारे में क्या कहा? 
सचिन ने शेन वॉर्न के साथ अपनी मशहूर टक्कर को भी याद किया. उनसे पूछा गया कि वॉर्न के खिलाफ स्वीप शॉट खेलने की सलाह किसने दी थी, तो उन्होंने कहा- किसी ने नहीं, मैंने खुद सीखा. ओवर द विकेट और राउंड द विकेट के हिसाब से मैं अपनी स्टांस बदलता था. 
सचिन की बल्लेबाजी के आगे वॉर्न ज्यादा असरदार नहीं द‍िखे. कुल मिलाकर सचिन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने 110 मैचों में 6,707 रन बनाए, औसत लगभग 50 का रहा, जिसमें 20 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं, उनका बेस्ट स्कोर 241* रहा. 

