सच‍िन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की कन्फर्म, बेटी सारा तेंदुलकर को दी ये खास सलाह

सचिन तेंदुलकर ने पुष्टि की है कि उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई एक निजी समारोह में सानिया चंडोक से हो गई है. सानिया मुंबई के एक प्रमुख व्यापारिक परिवार से हैं, जो हॉस्प‍िटैल‍िटी और फूड के फील्ड में अपने काम के लिए जाना जाता है.

सच‍िन तेंदुलकर ने बेटी सारा और बेटे अर्जुन पर रेड‍िट पोस्ट में खास बात कही (Photo: ITG)
'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ने पुष्टि की है कि उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक से हो गई है. उनकी सगाई की यह निजी रस्म सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई. सच‍िन ने रेड‍िट पोस्ट में बेटी सारा तेंदुलकर के बारे में बेहद खास बातें बताईं. 

तेंदुलकर ने 25 अगस्त को रेडिट 'आस्क मी एनीथिंग' (एएमए) सेशन के दौरान अर्जुन की सगाई की पुष्टि की. इस दौरान अपने पोस्ट में उन्होंने यह भी माना कि वह इस नई शुरुआत के ल‍िए बेहद एक्साइटेड हैं.  

अर्जुन अपने पिता के नक्शे-कदम पर चले और क्रिकेट खेले, हालांकि अब तक टीम इंड‍िया के ल‍िए कोई मैच नहीं खेल पाए हैं. वहीं सानिया मीडिया की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं. वह मुंबई के मशहूर कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके नाना रवि घई जाने-माने बिजनेसमैन हैं, जिनका परिवार होटल और फूड इंडस्ट्री में बड़ा नाम रखता है. उनके कारोबार में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी शामिल हैं.

तेंदुलकर ने सारा तेंदुलकर के बारे में क्या कहा? 
तेंदुलकर ने हाल ही में अपनी बेटी सारा की बतौर इंटरप्रेन्योर शुरुआत करने की जर्नी की तारीफ की. सारा ने हाल में अंधेरी (मुंबई) में अपना पिलेट्स स्टूडियो शुरू किया. पिलेट्स एक लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज स‍िस्टम है, जो शरीर की आंतरिक शक्ति, लचीलेपन, मुद्रा (posture) और नियंत्रित श्वास पर जोर देती है. 
Sachin post

सचिन तेंदुलकर ने सारा की मेहनत और सोच की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी लगन और लगातार कोशिशों ने ही इस सपने को हकीकत बनाया. एक Reddit Ask Me Anything सेशन में एक फैन ने उन्हें बधाई दी और पूछा कि उन्होंने अपने बच्चों को बचपन में क्या सलाह दी थी?

फैन ने पूछा– “आपकी बेटी सारा के नए काम के लिए बधाई, आपने अपने बच्चों को बचपन में क्या सलाह दी थी?” इस पर तेंदुलकर ने जवाब दिया – “हमेशा प्रोसेस पर भरोसा रखो, नतीजे अपने आप मिलेंगे.” उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही सपने हकीकत में बदलते हैं. 

तेंदुलकर ने कहा– “मैं हमेशा मानता हूं कि सपनों का पीछा करना चाहिए, तभी वे पूरे होते हैं. मैंने खुद ऐसा किया और यही बात अपने दोनों बच्चों को भी कही. क्रिकेट हो या जिंदगी, प्रोसेस पर भरोसा रखो, नतीजे अपने आप मिलेंगे. 

 

