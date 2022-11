Vijay Hazare Trophy: ऋतुराज गायकवाड़ का धमाका, एक ओवर में जड़े 7 छक्के, यूपी के खिलाफ बनाया तूफानी दोहरा शतक

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में सोमवार को इतिहास रचा गया है. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच हुए मैच में फैन्स को एक ही ओवर में सात छक्के देखने को मिले. यह रिकॉर्ड इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया है, जिन्होंने यहां क्वार्टरफाइनल मैच में दोहरा शतक भी जड़ा.



उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस मैच में महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 330 का स्कोर बनाया और पांच विकेट खो दिए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 159 बॉल में 220 रनों की नाबाद पारी खेली, अपनी इस इनिंग में उन्होंने 10 चौके और 16 छक्के जमाए. कमाल तो तब हुआ जब पारी के 49वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के जमा दिए.



6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣nb,6⃣,6⃣ Ruturaj Gaikwad smashes 4⃣3⃣ runs in one over! 🔥🔥 Follow the match ▶️ https://t.co/cIJsS7QVxK … #MAHvUP | #VijayHazareTrophy | #QF2 | @mastercardindia pic.twitter.com/j0CvsWZeES

एक ही ओवर में 7 छक्के...



25 साल के ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी के 49वें ओवर में कुल 43 रन बनाए, इसमें 6 छक्के शामिल रहे. यूपी की ओर से इस ओवर में शिवा सिंह ने बॉलिंग की, ओवर में जिसमें एक बॉल नो-बॉल भी रही, ऐसा करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.



• 48.1 ओवर- 6 रन

• 48.2 ओवर- 6 रन

• 48.3 ओवर- 6 रन

• 48.4 ओवर- 6 रन

• 48.5 ओवर- 6 रन (नो-बॉल)

• 48.5 ओवर- 6 रन (फ्री-हिट)

• 48.6 ओवर- 6 रन

DOUBLE-CENTURY!



Ruturaj Gaikwad finishes with an unbeaten 2⃣2⃣0⃣* off just 159 balls! 👏



Follow the match ▶️ https://t.co/cIJsS7QVxK#VijayHazareTrophy | #QF2 | #MAHvUP | @mastercardindia pic.twitter.com/pVRYh4duLk