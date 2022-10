India vs Pakistan T20 World Cup: विराट कोहली के कायल हुए कप्तान रोहित शर्मा, पाकिस्तान को हराकर कही दिल जीतने वाली बात

India vs Pakistan T20 World Cup 2022: भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने फैन्स को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है. टीम ने ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. रविवार (23 अक्टूबर) को मेलबर्न में खेले गए इस मैच को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया.

मैच के हीरो पूर्व कप्तान विराट कोहली रहे, जिन्होंने 53 बॉल पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके जमाए. कोहली का स्ट्राइक रेट 154.72 का रहा है. इस पारी के लिए कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. कप्तान रोहित शर्मा भी विराट की इस पारी के कायल हो गए हैं.

कोहली-पंड्या की पार्टनरशिप ने गेम बदला

पाकिस्तान को हराने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में ऐसी पारी खेलना आसान नहीं होता है. इसके लिए कोहली को सलाम है. रोहित ने माना कि मैच में कोहली और हार्दिक पंड्या के बीच 78 बॉल पर हुई 113 रनों की पार्टनरशिप ही गेम चेंजर रही. इसके बदौलत ही टीम ने मैच जीता.

कप्तान रोहित ने कहा, 'मैं ड्रेसिंग रूम में था. मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं हैं. इस तरह के मैचों में आप ऐसे ही खेल की उम्मीद भी करते हैं. हम चाहते थे कि मैच को लंबा लेकर जाएं. वह पार्टनरशिप (विराट कोहली-हार्दिक पंड्या) हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुई. पिच बॉलर्स के लिए अच्छी थी. उस पर थोड़ी स्विंग और सीम मिल रही थी. मगर उन्होंने बीच में अच्छी पार्टनरशिप (इफ्तिखार अहमद और शान मसूद) की. दोनों गेम को आखिर तक लेकर गए.'

