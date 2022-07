Rishabh Pant, IND vs ENG Series: ऋषभ पंत विदेशी जमीन पर सबसे घातक भारतीय विकेटकीपर, इस मामले में की महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी

Rishabh Pant, IND vs ENG Series: टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उसी के घर में तीन वनडे की सीरीज में 2-1 से करारी शिकस्त दी है. इससे पहले टी20 मैचों की सीरीज में भी हराया था. वनडे सीरीज का आखिरी यानी तीसरा मैच मैनचेस्टर में रविवार (17 जुलाई) को खेला गया, जिसमें विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत ने धमाल मचा दिया.

पंत ने अपनी शतकीय पारी से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत दिलाई. पंत एक बार फिर विदेशी जमीन पर सबसे घातक भारतीय विकेटकीपर साबित हुए हैं. इस शतक के साथ ही पंत ने पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

दरअसल, विदेशी जमीन पर किसी वनडे मैच में टारगेट चेज करते हुए शतक लगाने का रिकॉर्ड सिर्फ धोनी के नाम ही थी. धोनी ने यह शतक 7 जनवरी 2010 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में जमाया था. तब से वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बैटर थे. मगर अब पंत ने उनकी बराबरी कर ली है.

एशिया के बाहर ऋषभ पंत पहले भारतीय विकेटकीपर

