कमबैक मोड ऑन: ऋषभ पंत ने की स्पेशलिस्ट से मुलाकात, इस सीरीज में वापसी की उम्मीद

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर- बैटर ऋषभ पंत जल्द ही अपनी रिकवरी शुरू कर सकते हैं. पंत बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाएंगे जहां वो मेडिकल टीम के साथ पैर की चोट की रिकवरी पर काम करेंगे. लेकिन इससे पहले पंत मुंबई पहुंचे हैं जहां वो एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और फिर अपनी रिकवरी की शुरुआत करेंगे. पंत को ये चोट इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान लगी थी. चौथे टेस्ट में क्रिस वोक्स की गेंद सीधे उनके पांव पर जा लगी जिसके चलते उनका पैर फ्रैक्चर हो गया.

क्रिस वोक्स की गेंद से हुए थे चोटिल

पंत को इंग्लैंड दौरे के दौरान कई चोटें लगी थीं. मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन क्रिस वोक्स की एक गेंद उनके पैर पर लगी थी, जिससे वह दर्द में थे. इसके बावजूद वह चौथे दिन बल्लेबाजी के लिए उतरे और पैर में पट्टी बांधकर टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए, जिसमें उनका अर्धशतक भी शामिल था. इस चोट के कारण वह ओवल में खेला गया 5वां और अंतिम टेस्ट नहीं खेल पाए थे.

पंत ने फैंस को दिया संदेश

पंत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से फैंस को अपने मनोबल और सोच के बारे में बताया. जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने समझी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अतीत में कितना दर्द सहा है, अगर आपको फिर से चोट लगती है तो दर्द उतना ही होता है. बस आपकी सहनशक्ति बढ़ जाती है और आपको पता होता है कि खुद को आगे कैसे बढ़ाना है. इसलिए सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है.'

वेस्टइंडीज सीरीज में हो सकती है पंत की वापसी

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद भी पंत लंदन में ही थे. कुछ दिन पहले ही वो भारत लौटे हैं. ऐसे में अब वो बेंगलुरु रिकवर होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 27 साल का खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज में हिस्सा ले सकता है. पहला टेस्ट अहमदाबाद में खेला जाएगा. इसके बाद दिल्ली में दूसरे टेस्ट का आयोजन होगा.

पंत एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने आक्रामक खेल से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन करते हैं. अगर टीम इंडिया में उनकी वापसी होती है तो, यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर होगी और टीम घरेलू सीरीज में विरोधियों पर पूरी तरह हावी हो सकती है.

