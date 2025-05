Rishabh Pant, IPL 2025: कप्तान ऋषभ पंत अब भी देख रहे प्लेऑफ का ख्वाब, बोले- 3 मैच जीते तो...

आईपीएल-2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की स्थिति अच्छी नहीं है. बल्लेबाजों के एक बार फिर खराब प्रदर्शन के कारण लखनऊ को रविवार को पंजाब किंग्स (PBKS) ने 37 रनों से हराया. लखनऊ के अब 11 मैचों में 10 अंक है और प्वाइंट्स टेबल में वह 7वें स्थान पर है.

दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने अभी भी आईपीएल प्लेऑफ में प्रवेश की उम्मीद छोड़ी नहीं है. उनका मानना है कि बाकी तीन मैचों में उनकी टीम हालात बदल सकती है.टीम का नेट रनरेट माइनस 0.469 है. सिर्फ बाकी 3 मैच जीतने से पंत की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकेगी.

#RCB hold on to the 🔝 spot in the points table after Match No. 5️⃣4️⃣



Which teams will eventually make it to the top 4️⃣? 🤔#TATAIPL | @RCBTweets pic.twitter.com/DaYLrSZ5rK