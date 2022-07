Rishabh Pant Ravi Shastri: जीत के बाद ऋषभ पंत ने रवि शास्त्री को थमाई शैम्पेन बॉटल, लोगों ने लिए मजे, Video

Rishabh Pant Ravi Shastri: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय पूरी तरह से जश्न में डूबी हुई है. उसने इंग्लैंड को उसी के घर में टी20 के बाद वनडे मैचों की सीरीज में शिकस्त दी है. रविवार को खेले गए सीरीज के आखिरी यानी तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की.

इस जीत के हीरो ऋषभ पंत रहे, जिन्होंने नाबाद शतकीय पारी खेली. जीत के बाद टीम इंडिया ने शैम्पेन उड़ाते हुए जमकर जश्न मनाया. भारतीय खिलाड़ियों ने अपने कप्तान रोहित शर्मा को पूरी तरह शैम्पेन से सराबोर कर दिया. इसी बीच एक अलग ही वाकया देखने को मिला.

ऋषभ पंत और रवि शास्त्री का वीडियो वायरल

इसी जश्न के बीच में ऋषभ पंत ने एक शैम्पेन की बोतल उठाई और मैदान में ही खड़े पूर्व कोच रवि शास्त्री की ओर बढ़े चले गए. पास जाकर पंत ने रवि शास्त्री से गले मिलकर उन्हें शैम्पेन की बोतल थमा दी. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिस पर फैन्स मजे लेते हुए तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

फैन्स ने इस तरह लिए मजे

Next time Shastri will be praising Pant more than anyone in the commentary box 🤣🤣🤣