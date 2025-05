RCB vs KKR: चिन्नास्वामी स्टेडियम में बारिश का कहर, अगर मैच हुआ रद्द तो KKR और RCB को कितना नुकसान होगा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है. लेकिन इस मैच से पहले ही च‍िन्नास्वामी स्टेडियम में तेज बारिश हो रही है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगर ये मैच रद्द हुआ तो आखिर किसे ज्यादा नुकसान होगा.

Advertisement

बारिश बिगाड़ेगी KKR का खेल!

इस मैच को लेकर पहले से ही बारिश की संभावना थी. Accuweather.com ने पहले ही बेंगलुरु में बारिश की 70 प्रतिशत संभावना जताई थी. वैसे एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन है और बारिश रुकने के कुछ समय बाद ही खेल आमतौर पर यहां शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.

अगर बारिश के चलते RCB-KKR का मुकाबला धुलता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसे में आरसीबी के 17 अंक हो जाएंगे और वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी. दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 में प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी. मैच धुलने पर केकेआर के 12 अंक होंगे और आखिरी मैच जीतने पर भी वो अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी.

Advertisement

जानें क्या है संशोधित शेड्यूल

संशोधित शेड्यूल के मुताबिक आईपीएल 2025 के बचे हुए 17 मुकाबले 6 अलग-अलग स्थानों पर खेले जाएंगे. इस दौरान दर्शकों को दो ‘डबल हेडर’ यानी एक ही दिन दो मुकाबले देखने को मिलेंगे. ये डबल हेडर रविवार को आयोजित किए जाएंगे. यानी 18 और 25 मई को ये दो मैच दर्शक देख सकते हैं. आईपीएल में प्लेऑफ राउंड हमेशा टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है, जिसमें टॉप 4 टीमें खिताब की दौड़ में उतरती हैं. आईपीएल का फाइनल मुकाबला 3 जून को होना है.



IPL 2025 के बाकी 17 मैचों का शेड्यूल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, जयपुर

दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 18 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 19 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 20 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 21 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 22 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 23 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 24 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

गुजरात टाइटन्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 25 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 25 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 26 मई, दोपहर 3:30 बजे, जयपुर

लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 27 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

क्वालिफायर 1, 29 मई, शाम 7:30 बजे

एलिमिनेटर, 30 मई, शाम 7:30 बजे

क्वालिफायर 2, 1 जून, शाम 7:30 बजे

फाइनल, 3 जून, शाम 7:30 बजे