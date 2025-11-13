8 गेंदों पर 8 छक्के, 1000 से ज्यादा की लीड... रणजी ट्रॉफी में अब हो रही रिकॉर्ड्स की बरसात

भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में पिछले कुछ सीजन से खूब रन बरस रहे हैं. 2025-26 का सीजन भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है. मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी ने तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैदान पर तूफान मचा दिया.

और पढ़ें

आकाश कुमार चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और लगातार 8 छक्के जड़े. इस दौरान उन्होंने एक ओवर में छह छक्के भी लगाए. आकाश ने सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर दर्शकों को टी20 जैसा रोमांच दे दिया. आकाश इसी के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए थे.

आकाश कुमार चौधरी की यह उपलब्धि न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बड़ी है, बल्कि इसने पूर्वोत्तर राज्यों की टीम्स की क्षमता को भी उजागर किया है, जो अब घरेलू क्रिकेट में तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं. आकाश ने 11 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा ही, देखा जाए तो पिछले कुछ सीजन में भी इसी तरह के कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बने.

ये रिकॉर्ड्स भी टूटने मुश्किल

2021-22 सीजन में झारखंड की टीम ने नागालैंड के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. उस मैच में झारखंड ने 1008 रनों की बढ़त हासिल की थी. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार किसी टीम ने 1000 से ज्यादा रनों की लीड ली. झारखंड ने मुंबई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसने 1948-49 में महाराष्ट्र के खिलाफ 958 रनों की लीड बनाई थी. इस अविश्वसनीय प्रदर्शन ने दिखाया कि घरेलू स्तर पर भी टीमों में किस हद तक दमखम बढ़ा है.

Advertisement

2021-22 सीजन में एक और रिकॉर्ड बना, जब मुंबई ने उत्तराखंड को 725 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों के लिहाज से किसी टीम की सबसे बड़ी जीत रही. मुंबई ने न्यू साउथ वेल्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. न्यू साउथ वेल्स ने 1929-30 में शेफील्ड शील्ड मैच में क्वींसलैंड के खिलाफ 685 रनों से जीत हासिल की थी.

2023-24 सीजन में हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने इतिहास रच दिया था. तन्मय अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 147 गेंदों पर तिहरा शतक जड़ दिया था. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी बल्लेबाज की सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी रही.

तन्मय अग्रवाल रणजी ट्रॉफी में काट चुके गदर, (Photo: PTI)

तन्मय अग्रवाल ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर मार्को मरैस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिन्होंने साल 2017 में ईस्टर्न प्रोविंस के खिलाफ 191 गेंदों पर तिहरा शतक जड़ा. तन्मय 181 गेंदों पर 366 रन बनाए थे, जिसमें 34 चौके और 26 छक्के शामिल रहे. किसी फर्स्ट क्लास इनिंग्स में एक बल्लेबाज की ओर से लगाए गए ये सबसे ज्यादा छक्के रहे.

2024-25 सीजन में गोवा के स्नेहल कौथंकर और कश्यप बाकले ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. स्नेह-कश्यप ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच के दौरान गोवा की पहली पारी में तीसरे विकेट के लिए 606 रनों की नाबाद साझेदारी की. यह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी रही. दोनों ने साल 2016-17 सीजन में महाराष्ट्र के स्वप्निल सुगले और अंकित बावने के बीच हुई 594 रनों* की साझेदारी को पीछे छोड़ दिया था. स्वप्निल-अंकित ने दिल्ली के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था.

---- समाप्त ----