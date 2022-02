Ranji Trophy 2022: रहाणे से लेकर धुल-श्रीसंत तक चमके, पढ़ें रणजी ट्रॉफी का राउंडअप

कोरोना महामारी के बीच भारतीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी शुरू हो गया है. यह टूर्नामेंट एक साल के ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हुआ है. चार दिवसीय टेस्ट फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट का आगाज 17 फरवरी से हुआ. देशभर में एक साथ 19 मैच खेले जा रहे हैं. पहले ही दिन अजिंक्य रहाणे, यश धुल, एस श्रीसंत और उमरान मलिक जैसे कई स्टार प्लेयर ने धमाकेदार प्रदर्शन किया.

सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश धुल ने शानदार प्रदर्शन किया. यह उनका रणजी में डेब्यू मैच रहा. यश ने दिल्ली के लिए खेलते हुए गुवाहाटी में तमिलनाडु के खिलाफ 150 बॉल पर 113 रनो की पारी खेली. मेगा ऑक्शन में 20 लाख रुपए बेस प्राइस वाले यश धुल को दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीद है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने तमिलनाडु के खिलाफ 7 विकेट पर 291 रन बनाए.

राज बावा ने पहली बॉल पर डेब्यू विकेट झटका

यश धुल के साथ राज अंगद बावा ने भी अपने फर्स्ट क्लास करियर की शानदार शुरुआत की है. राज बावा ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट झटका. कटक में चंडीगढ़ के लिए खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने कप्तान तन्मय अग्रवाल का विकेट लिया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक हैदराबाद ने चंडीगढ़ के खिलाफ 7 विकेट पर 270 रन बनाए. हनुमा विहारी ने 59 और प्रतीक रेड्डी ने 36 रन का योगदान दिया. चंडीगढ़ के लिए जगजीत सिंह ने तीन विकेट लिये.

February 5th - Won the U-19 World Cup as a captain.



February 17th - Scored hundred on debut in Ranji Trophy.



Take a bow, Yash Dhull.pic.twitter.com/vW29o9Utrt