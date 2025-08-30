राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के कोच पद से दिया इस्तीफा, एक ही सीजन बाद छोड़ी टीम

राहुल द्रविड़ ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है. राहुल द्रविड़ को लेकर फ्रेंचाइजी ने बयान जारी किया है. आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए 46 मैच खेलने वाले द्रविड़ पिछले साल टीम के हेड कोच बने थे. उनकी कोचिंग में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में कुछ खास नहीं रहा था.

राजस्थान रॉयल्स के आधिकारिक बयान में कहा गया, 'हेड कोच राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के सथ आईपीएल 2026 से पहले अपना कार्यकाल खत्म करेंगे. राहुल कई वर्षों से रॉयल्स के सफर के अहम केंद्र रहे हैं. उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है. टीम में मजबूत मूल्यों का संचार किया है और फ्रेचाइजी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है.'

बयान में आगे कहा गया, 'फ्रेंचाइजी की संरचना की समीक्षा के हिस्से के तौर पर राहुल द्रविड़ को एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया. राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक राहुल द्रविड़ को उनकी शानदार सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं.'

'पिंक में आपकी उपस्थिति...'

राजस्थान रॉयल्स ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को लेकर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया. इस पोस्ट में लिखा था, 'पिंक में आपकी उपस्थिति ने युवा और अनुभवी दोनों को प्रेरित किया है. हमेशा रॉयल. हमेशा आभारी.'

Advertisement

राहुल द्रविड़ की कोचिंग में राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के दौरान 14 मैचों में से केवल चार में जीत हासिल कर पाई. इसके चलते वो अंकतालिका में नौवें स्थान पर रही. द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स का कोच बनने से पहले भारतीय टीम में हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. द्रविड़ की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था. जबकि द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही थी.

इस वजह से तो नहीं छोड़ा पद?

आईपीएल 2025 के दौरान ऐसी खबरें आई थीं कि राजस्थान रॉयल्स के भीतर सबकुछ सही नहीं चल रहा है. ऐसी खबरें आई थीं कि कप्तान संजू सैमसन टीम मैनेजमेंट से नाराज चल रहे हैं. हालांकि राहुल द्रविड़ ने उन खबरों को बकवास बताया था. द्रविड़ ने किसी भी तरह के विवाद से साफ इनकार किया था.

---- समाप्त ----