India vs Australia Test Series: कौन है अश्विन का डुप्लीकेट, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम को टेस्ट सीरीज के लिए कर रहा तैयार

India vs Australia Test Series: भारतीय टीम को अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना है. इसके लिए दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं. सीरीज का पहला टेस्ट मैच नागपुर में 9 फरवरी से खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम को सिर्फ एक ही सबसे बड़ा डर सता रहा है.

यह डर भारतीय टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अश्विन से निपटने के लिए एक बड़ा अनूठा तरीका अपनाया है. उन्होंने अश्विन का डुप्लीकेट खोज निकाला है. यह अश्विन के डुप्लीकेट महीश पिथिया हैं, जिनका काफी हद तक अश्विन की तरह ही गेंदबाजी एक्शन है.

जूनागढ़ से आते हैं पिथिया

21 साल के स्पिनर पिथिया गुजरात के जूनागढ़ से आते हैं. पिथिया अश्विन को ही अपना आदर्श भी मानते हैं. अश्विन की तरह एक्शन होने के कारण और सोशल मीडिया पर फुटेज देखने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट ने पिथिया को अपने कैम्प में बुलाया और सीरीज की तैयारी के लिए उन्हें राजी किया.

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय बेंगलुरु में है, जहां स्पिन फ्रेंडली पिच पर प्रैक्टिस कर रही है. ऑस्ट्रेलियाई टीम अलुर में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है. ऑस्ट्रेलियाई ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम मैनेजमेंट ने तीन पिच तैयार की हैं. हर पिच पर जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, बॉल को ज्यादा टर्न मिलने लगता है.

कौन हैं पिथिया?

पिथिया ने पिछले साल दिसंबर में बड़ौदा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. अब तक पिथिया ने सिर्फ 4 मैच खेले, जिसकी 7 पारियों में 8 विकेट लिए हैं. अश्विन की तरह ही पिथिया भी बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाने की काबिलियत रखते हैं. पिथिया का सपना है अश्विन से मिलना और टीम इंडिया के लिए खेलना. फैन्स जल्द ही पिथिया को आईपीएल में भी देख सकते हैं.

पिथिया ने 11 साल की उम्र से पहले तक अश्विन को गेंदबाजी करते नहीं देखा था, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं था. उन्होंने पहली बार 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अश्विन की गेंदबाजी देखी और तभी से उन्हें आदर्श मानते हें.

Meet Maheesh Pithiya, the net bowler with an uncannily similar action to @ashwinravi99. He’s been flown in to Bangalore to help the Aussies prepare one of India’s biggest spin threats #INDvAUS https://t.co/R782uEfYs9 pic.twitter.com/PoefXiFHvm