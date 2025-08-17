scorecardresearch
 

'बयान को तोड़ा-मरोड़कर पेश किया गया...', CSK-ब्रेविस विवाद पर अब रविचंद्रन अश्विन ने दी सफाई, कहा- किसी की गलती नहीं

डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल 2025 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में साइन किया. रविचंद्रन अश्विन ने डेवाल्ड ब्रेविस के टीम से जुड़ने को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया.

CSK-ब्रेविस विवाद में रविचंद्रन अश्विन की सफाई (Photo: AP)
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के दौरान साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को साइन किया था. तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह के चोटिल होने के बाद ब्रेविस की सीएसके में एंट्री हुई थी. ब्रेविस ने इस मौके को भुनाया और 6 मैचों में 180.00 के स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे.

सीएसके के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने डेवाल्ड ब्रेविस के टीम से जुड़ने को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसी बात कही थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि ब्रेविस को लेने में अन्य फ्रेंचाइजी टीमों ने भी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन सीएसके ने एजेंट्स से बात करके उन्हें ज्यादा फीस ऑफर किया, जिसके बाद डील पक्की हुई. ब्रेविस आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में नहीं बिके थे, लेकिन सीजन के बीच में ही कुछ खिलाड़ियों के चोटिल या अनुपलब्ध होने के बाद उनकी मांग बढ़ गई.

रविचंद्रन अश्विन कहते हैं, 'अगर कोई खिलाड़ी टीम में आकर अच्छा खेलता है तो उसकी कीमत बढ़ेगी. सीएसके ने ब्रेविस को उनकी डिमांड के हिसाब से टीम में लिया, जो सही भी है. ब्रेविस एक बड़े खिलाड़ी हैं. अब मिनी ऑक्शन में सीएसके के पास 30 करोड़ रुपये होंगे, ऐसे में वे मजबूत टीम बना सकते हैं.'

CSK ने पूरे मामले पर क्या कहा था?
रविचंद्रन अश्विन के बयान के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से इस साइनिंग को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया था. सीएसके के बयान में कहा गया था कि गुरजपनीत सिंह के चोटिल होने के बाद नियमों के तहत ही डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया. गुरजपनीत को नीलामी में 2.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और ब्रेविस को भी उतनी ही रकम दी गई.'

सीएसके के बयान के बाद अब रविचंद्रन अश्विन का भी रिएक्शन सामने आया है. अश्विन ने साफ किया कि उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया था, बल्कि सिर्फ तथ्यों का जिक्र किया था. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैंने कहीं भी यह नहीं कहा था कि कोई गड़बड़ी हुई है. मेरी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. असल में मैंने सिर्फ ब्रेविस की शानदार बल्लेबाजी पर बात की थी. आजकल एक बयान या हेडलाइन से ही खबरें बनाई जाती हैं, CSK ने जो स्पष्टीकरण दिया, वो जरूरी था क्योंकि बहुत से लोगों को संदेह था. सच ये है कि किसी ने कोई गलती नहीं की है.'

रविचंद्रन अश्विन कहते हैं, 'डेवाल्ड ब्रेविस जिस तरह से बैटिंग कर रहे है, सीएसके ने उन्हें साइन करके सोने की खान पा लिया हैय वो पावर-हिटर हैं और स्पिन के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाज हैं. आईपीएल में इंजरी रिप्लेसमेंट आम बात है और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं होती.' अश्विन ने CSK फैन्स को भरोसा दिलाया कि टीम ने सब कुछ नियमों के मुताबिक किया है.

डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की हालिया टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया. इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने 56 गेंदों पर नाबाद 125 रन बनाए, जिसमें 12 चौके के अलावा 8 छक्के शामिल रहे. फिर तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ब्रेविस ने 6 छक्के और एक चौके की मदद से 26 गेंदों पर 53 रन बनाए.

---- समाप्त ----
